Український держбюджет отримав ще $1,25 млрд грантових коштів від США

У 2023 році Україна отримала вже $6 млрд прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів.

До державного бюджету України надійшли грантові кошти в розмірі 1,25 млрд доларів від США.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Цьогоріч наша держава отримала вже шість мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів.

Кошти скерують на відшкодування видатків держбюджету. Йдеться про виплату державних соціальних допомог сім’ям із дітьми, оплату праці працівників освітньої сфери, на оплату праці надавачів медичних послуг за програмою медичних гарантій та інше.

Нагадаємо, попередній транш у розмірі $1,25 млрд Україна отримала наприкінці квітня.

Днями програма USAID “Конкурентоспроможна економіка в Україні” прийняла рішення про виділення 2 млн доларів на черговий грант для українських підприємців.