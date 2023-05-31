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Директору ТРЦ "Гулівер" повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків

Наразі вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу.

Директору ТРЦ "Гулівер" повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків
Фото: Бюро економічної безпеки

Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру директору одного з найбільших ТРЦ Києва в ухиленні від сплати майже 146 млн грн податків.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Правоохоронці встановили, що протягом 2019-2021 років дирекція торговельного центру уклала низку договорів із підконтрольними субпідрядними товариствами, зокрема з ознаками "фіктивності" й "транзитності", на отримання різноманітних послуг і придбання матеріальних цінностей, пояснюють у релізі.

"Фактично до первинних документів було внесено відомості про нібито проведення на території ТРЦ певних робіт, які насправді не здійснювалися, що дозволило безпідставно завищити розмір податкового кредиту з податку на додану вартість. Таким чином товариству-власнику ТРЦ вдалося ухилитися від сплати податків на суму понад 145,8 млн грн та вивести їх у готівку", – йдеться в повідомленні.

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На підставі отриманих доказів детективи БЕБ повідомили директору ТРЦ про підозру. Наразі вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК (ухилення від сплати податків) здійснюють детективи БЕБ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

У пресслужбі ТРЦ "Гулівер" агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили, що йдеться про їхній торговельний центр. Наразі юристи готують коментар із позицією компанії.

Нагадаємо, раніше Офіс генпрокурора також повідомив, що гендиректорку компанії, яка володіє одним з найбільших ТРЦ Києва, підозрюють в ухиленні від сплати понад 145 млн грн податків.

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