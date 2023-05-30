Україна проти рішення ЄС заборонити імпорт української сільськогосподарської продукції до п’яти країн

Заборона призведе лише до збільшення проблем, через те, що її спробують використати росіяни в своїх інтересах.

Україна пропонує шукати ринкові рішення для проблеми імпорта української сільськогосподарської продукції до п’яти країн Європейського Союза.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Сьогодні ми мали зустріч з багатьма міністрами та представниками Єврокомісії. Ми виклали нашу позицію щодо заборони імпорту української сільськогосподарської продукції після 5-го червня. Ми проти цього, це не добрий шлях”, - сказав міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський за підсумками неформального робочого ланчу в рамках Ради міністрів ЄС з питань сільського господарства та рибальства.

Він нагадав, що за декілька тижнів після введення заборони на імпорт деякими країнами виникли великі труднощі з функціонуванням Чорноморського зернового коридору. Ці проблеми були спричинені діями Росії, внаслідок цього українська сторона не могла завантажувати судна зерном протягом десяти днів.

“Ми дуже вдячні нашим турецьким партнерам та Об’єднаним Націям, а також всім іншим партнерам за можливість продовжити дію цього коридору ще на кілька наступних місяців. В той же час, ми розуміємо, що росіяни уважно відстежують цю ситуацію, вони намагаються скористатися нею. Ми не хочемо дати їм можливість цим скористатися”, - підкреслив Сольський.

Міністр наголосив, що українська сторона максимально зацікавлена у пошуку конструктивного вирішення проблеми.

“Немає ідеальних рішень, але рішення про продовження цієї заборони – це найгірше рішення, яке може бути, тому потрібно шукати інші варіанти… Заборона призведе лише до збільшення проблем, через те, що її спробують використати росіяни в своїх інтересах, щоб спровокувати послаблення єдності в Європі. Цього не можна допустити. Ми максимально відверто один з одним про це говоримо”, - наголосив Сольський.

Нагадаємо, минулого місяця п'ять країн ЄС почали вводити обмеження імпорту товарів з України. Міністри сільського господарства Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини написали листа до Європейської комісії з пропозицією розширити перелік продукції з нашої держави, яку заборонено імпортувати.

Наприкінці квітня ЄК домовилась із ними і запропонувала заборону на імпорт для чотирьох видів продукції: пшеницю, кукурудзу, ріпак, насіння соняшнику. Водночас, до переліку не включили соняшникову олію. Крім того, ЄС мав виділити пакет підтримки у розмірі 100 млн євро для постраждалих фермерів у цих п’ятьох країнах.

2 травня ЄК прийняла виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту. Згодом Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина і Угорщина заявили, що подадуть заявку до ЄС із проханням продовжити обмеження імпорту товарів з України, яке діє до 5 червня.

А 11 травня міністри сільського господарства Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини написали ще одного листа до Європейської комісії. Країни стверджують, що запроваджена заборона на імпорт не поширюється на товари, які імпортовані на підставі контрактів, які були укладені до набуття чинності регламенту Євросоюзу, тобто до 2 травня.