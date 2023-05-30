Зеленський провів телефонну розмову з президентом Кабо-Верде

Президент України Володимир Зеленський провів першу в історії дипломатичних відносин телефонну розмову з президентом Кабо-Верде Жозе Марією Невешем.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

“Розповів про українську формулу миру та запропонував Кабо-Верде долучитися до її реалізації”, - йдеться у повідомленні.

Також президенти обговорили тему глобальної продовольчої безпеки, зокрема українську гуманітарну ініціативу “Зерно з України”.

Зеленький подякував колезі за лідерську позицію в групі малих острівних держав на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сьогодні провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.