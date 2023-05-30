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Зеленський провів телефонну розмову з президентом Кабо-Верде

Президенти обговорили, зокрема, українську гуманітарну ініціативу “Зерно з України”. 

Зеленський провів телефонну розмову з президентом Кабо-Верде
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів першу в історії дипломатичних відносин телефонну розмову з президентом Кабо-Верде Жозе Марією Невешем. 

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

“Розповів про українську формулу миру та запропонував Кабо-Верде долучитися до її реалізації”, - йдеться у повідомленні. 

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Також президенти обговорили тему глобальної продовольчої безпеки, зокрема українську гуманітарну ініціативу “Зерно з України”

Зеленький подякував колезі за лідерську позицію в групі малих острівних держав на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сьогодні провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

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