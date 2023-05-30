США нададуть Україні новий пакет безпекової допомоги, – ЗМІ

31 травня США мають оголосити про надання чергового пакету військової допомоги Україні.

Про це повідомила кореспондентка “Голосу Америки” Карла Бебб.

“Офіційні особи з питань оборони сказали мені, що США нададуть Україні більше 300 мільйонів доларів допомоги в PDA, яка очікується завтра”, - написала журналістка.

Вона додала, що до пакету увійдуть:

більше боєприпасів для ППО Patriot

більше боєприпасів для артилерії та HIMARS

Авіаційні ракети Zuni

Системи ППО Avenger

Стінгери

Раніше повідомлялось, що Держдепартамент США схвалив продаж уряду України національної перспективної зенітно-ракетної системи (NASAMS) та пов’язаного з нею обладнання орієнтовною вартістю 285 млн доларів.