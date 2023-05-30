Вогневі групи ударних безпілотників ДПСУ невпинно працюють над виявленням місць розташувань та скупчення загарбників.

Аеророзвідка прикордонників спільно з артилеристами Збройних сил України за допомогою ударних безпілотників знищили ворожу техніку на лінії зіткнення на півдні України.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Вогневі групи ударних безпілотних літальних апаратів Держприкордослужби невпинно працюють над виявленням місць розташувань та скупчення загарбників, щоб передавати «теплі вітання» від громадян України", – ідеться у повідомленні.

Аеророзвідники заскочили загарбників під час облаштування позицій на лівобережжі Дніпра. Вони дочекалися ворожих вантажівок, які підвезли будівельні матеріали і знищили всі цілі.

Нагадаємо, раніше прикордонники приземлили на Луганщині дрон окупантів.