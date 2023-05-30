Окупанти силоміць віддали депортованого українського юнака на навчання до військово-морської академії, – Save Ukraine

Там 17-річний Влад неодноразово зазнавав жорстокого тиску та знущань через свою проукраїнську позицію.

Окупанти силоміць віддали депортованого українського юнака на навчання до військово-морської академії.

Про це повідомляє благодійна організація Save Ukraine, яка, зокрема, займається поверненням депортованих Росією дітей назад в Україну.

Організація провела конференцію, на якій обговорили питання депортації українських дітей на підконтрольні РФ території.

Учасниками заходу стали засновник мережі порятунку Save Ukraine Микола Кулеба і 17-річний Владислав Руденко, якого організація нещодавно повернула з Росії після тривалої депортації.

Під час 7-ї рятувальної місії з російського полону повернули 20 дітей. Одним з них був Владислав, який також поділився своєю історією перебування у РФ та повернення в Україну.

Зокрема, окупанти силоміць віддали юнака на навчання до військово-морської академії, де Влад неодноразово зазнавав жорстокого тиску та знущань через свою проукраїнську позицію.

Дорога додому також була важкою, адже хлопцю довелося пережити принизливі допити ФСБ з проходженням детектора брехні та психологічними тортурами.

Зазначається, що історія Владислава – це чергове неспростовне підтвердження воєнних злочинів Росії проти українських дітей.

Нагадаємо, на початку травня LB повідомляло, що росіяни примусово вивозять дітей з окупованих районів Запорізької області. Багато жінок і дітей вивезли на непрацюючі бази відпочинку в Кирилівці та Бердянську. Також забирали дітей у батьків, людям по селах довелося ховати їх.

У квітні Європарламент повідомив, що з 2014 року Росія могла депортували до 300 тис. українських дітей. Остаточна кількість незаконно депортованих до РФ українських дітей не встановлена.