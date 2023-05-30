Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
Речник Повітряних сил прокоментував російський обстріл аеродрому на Хмельниччині
Речник Повітряних сил прокоментував російський обстріл аеродрому на Хмельниччині
Головний дипломат ЄС прогнозує новий військовий наступ Росії у найближчі місяці
Головний дипломат ЄС прогнозує новий військовий наступ Росії у найближчі місяці
САП підтвердила, що депутат Київради Трубіцин виїхав із України
САП підтвердила, що депутат Київради Трубіцин виїхав із України
Росія провела четверту за дві доби атаку на Київ. Уламки впали на будинки та авто, загинула людина, є поранені (оновлення)
Росія провела четверту за дві доби атаку на Київ. Уламки впали на будинки та авто, загинула людина, є поранені (оновлення)
У ВР напрацювали новий законопроєкт про повернення доплат військовим
У ВР напрацювали новий законопроєкт про повернення доплат військовим
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
Повернення дітей з інвалідністю в Дніпро. LB.ua не пустили в інтернат. Ми також дізналися версію польської сторони
Повернення дітей з інвалідністю в Дніпро. LB.ua не пустили в інтернат. Ми також дізналися версію польської сторони
РФ уночі вдарила по військовому обʼєкту в Хмельницькій області. Виведено з ладу 5 літальних апаратів
РФ уночі вдарила по військовому обʼєкту в Хмельницькій області. Виведено з ладу 5 літальних апаратів
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти силоміць віддали депортованого українського юнака на навчання до військово-морської академії, – Save Ukraine

Там 17-річний Влад неодноразово зазнавав жорстокого тиску та знущань через свою проукраїнську позицію.

Окупанти силоміць віддали депортованого українського юнака на навчання до військово-морської академії, – Save Ukraine
Фото: Save Ukraine

Окупанти силоміць віддали депортованого українського юнака на навчання до військово-морської академії. 

Про це повідомляє благодійна організація Save Ukraine, яка, зокрема, займається поверненням депортованих Росією дітей назад в Україну. 

Організація провела конференцію, на якій обговорили питання депортації українських дітей на підконтрольні РФ території.

Учасниками заходу стали засновник мережі порятунку Save Ukraine Микола Кулеба і 17-річний Владислав Руденко, якого організація нещодавно повернула з Росії після тривалої депортації. 

Під час 7-ї рятувальної місії з російського полону повернули 20 дітей. Одним з них був Владислав, який також поділився своєю історією перебування у РФ та повернення в Україну.

Зокрема, окупанти силоміць віддали юнака на навчання до військово-морської академії, де Влад неодноразово зазнавав жорстокого тиску та знущань через свою проукраїнську позицію. 

Дорога додому також була важкою, адже хлопцю довелося пережити принизливі допити ФСБ з проходженням детектора брехні та психологічними тортурами.

Зазначається, що історія Владислава – це чергове неспростовне підтвердження воєнних злочинів Росії проти українських дітей. 

Нагадаємо, на початку травня LB повідомляло, що росіяни примусово вивозять дітей з окупованих районів Запорізької області. Багато жінок і дітей вивезли на непрацюючі бази відпочинку в Кирилівці та Бердянську. Також забирали дітей у батьків, людям по селах довелося ховати їх.

У квітні Європарламент повідомив, що з 2014 року Росія могла депортували до 300 тис. українських дітей. Остаточна кількість незаконно депортованих до РФ українських дітей не встановлена.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies