Верховна Рада зробила перший крок для збільшення виплат військовим

Верховна Рада України на засіданні 30 травня прийняла за основу проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану № 9342.

За основу проголосували 333 нардепи. Про це LB.ua повідомив нардеп фракції “Голос” Ярослав Железняк.

“Після довгої дискусії на комітеті та в залі парламенту підтримали законопроєкт по доплатах військовим. Тільки в першому читанні… Подання поправок скоротили до 7 днів. Тому очікувати прийняття в цілому можна протягом червня”, – прогнозує нардеп.

Проєкт закону був поданий до Верховної Ради України 29 травня робочою групою нардепів різних фракцій за підписом спікера Руслана Стефанчука.

Проєктом запропоновані такі зміни до закону про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: “Під час дії воєнного стану військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода від 30 000 – 100 000 гривень – пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань в порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України”.

Також є норма по строковиках, яким пропонують додаткові виплати у розмірі 6000 гривень / місяць – пропорційно часу проходження військової служби.

“Також доплати – 6 000 гривень / місяць передбачені для військовослужбовців, які отримали травму (поранення, контузію, каліцтво) під час ведення бойових дій, та які зараховані у розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби”.

Під час самого лікування і 2 місяці після поранений одержує зарплату та винагороду, яку він одержував до цього (30-100 тис. гривень).

Для курсантів пропонують виплачувати додаткову винагороду у розмірі – 2 350 гривень / місяць. Для інструкторів розмір додаткової винагороди – в залежності від рівня, інтенсивності та напрямків підготовки (10-30 тис. гривень), вона визначається Керівниками сектору безпеки та оборони України.

Також у законопроєкті є норми, які не повʼязані з виплатами військовим. Пропонують такі додаткові зміни:

не допускати до участі у веденні бойових дій військовослужбовців з-поміж призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки;

термін проходження базової військової підготовки не може бути меншим ніж один місяць для мобілізованих громадян, які раніше не проходили військову службу.

Також запропоновані зміни щодо відпусток військовослужбовців:

під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися частина щорічної основної відпустки тривалістю 30 календарних днів, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше як 10 календарних днів.

“Прийняття проєкту закону України створить відповідні умови для "врегулювання питань виплати додаткової винагороди під час дії воєнного стану, збільшення тривалості щорічної відпустки під час дії воєнного стану до 30 календарних днів, а також запровадження обов’язкового направлення громадян України, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які раніше в Збройних Силах України та/або службу в інших військових формуванням та правоохоронних органах, на курс базової військової підготовки та підготовку за військово-обліковою спеціальністю”, – зазначено у пояснювальній записці.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення для військових встановили додаткові до зарплати виплати 30 000 гривень і 100 000 гривень. 30 тисяч отримували всі військові включно зі строковиками, а 100 тисяч – ті, хто безпосередньо в зоні бойових дій.

У березні українські військовослужбовці почали отримувати гроші вже за новою системою: гарантовані виплати 30 000 усім прибрали, натомість залишили для певних районів і виконання бойових розпоряджень, а 100 000 – для тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях чи працює на окупованій території або на території Росії. Водночас мінімальну щомісячну зарплату підвищили з 13 000 грн до 20 100.

У квітні Верховна Рада проголосувала за повернення 30 000 гривень всім військовим, але депутати не прописали, звідки в бюджеті взяти гроші на покриття всіх необхідних для цього витрат. Пропоноване урізання виплат чиновникам і менджменту державних підприємств було здатне покрити лише близько 2% від необхідного.