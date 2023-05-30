На кожну російську атаку потрібно відповідати збільшенням постачання систем ППО, − Кулеба

Очільник МЗС зазначив, що це “те, над чим ми працюємо".

На кожну російську атаку, спрямовану на виснаження української протиповітряної оборону, потрібно відповідати збільшенням постачання систем ППО.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“На кожну російську атаку, спрямовану на виснаження української протиповітряної оборони, може бути лише одна відповідь: збільшення виробництва та постачання систем ППО та боєприпасів партнерами з ЄС і НАТО”, − написав він у Твіттері.

Очільник МЗС зазначив, що це “те, над чим ми працюємо".

“Разом ми переможемо ще одну стратегію російського терору”, − додав Кулеба.

There can be only one response to each Russian attack aimed to deplete Ukrainian air defense: greater production and supply of air defense systems and ammunition by EU and NATO partners. And this is what we are working on. Together, we will defeat another Russian terror strategy. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 30, 2023

Нагадаємо, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що ефект варварських авіаударів Росії по Києву був обмеженим завдяки ЗРК Patriot. Він наголосив, що допомагати Україні захищатися – це не вибір, це потрібно робити.