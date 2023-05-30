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На кожну російську атаку потрібно відповідати збільшенням постачання систем ППО, − Кулеба

Очільник МЗС зазначив, що це “те, над чим ми працюємо". 

На кожну російську атаку потрібно відповідати збільшенням постачання систем ППО, − Кулеба
Фото: EPA/UPG

На кожну російську атаку, спрямовану на виснаження української протиповітряної оборону, потрібно відповідати збільшенням постачання систем ППО.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“На кожну російську атаку, спрямовану на виснаження української протиповітряної оборони, може бути лише одна відповідь: збільшення виробництва та постачання систем ППО та боєприпасів партнерами з ЄС і НАТО”, − написав він у Твіттері. 

Очільник МЗС зазначив, що це “те, над чим ми працюємо". 

“Разом ми переможемо ще одну стратегію російського терору”, − додав Кулеба.

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Нагадаємо, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що ефект варварських авіаударів Росії по Києву був обмеженим завдяки ЗРК Patriot. Він наголосив, що допомагати Україні захищатися – це не вибір, це потрібно робити. 

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