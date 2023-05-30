Німеччина може додати до коаліції винищувач Eurofighter, – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що бачить можливість отримання від Німеччини винищувачів Eurofighter Typhoon.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Якби Великобританія та Німеччина об'єднали свої можливості з постачання винищувачів Eurofighter, це було би важливим кроком", - сказав міністр в інтерв'ю німецьким виданням.

Він нагадав, що вже існує міжнародна "танкова коаліція", в якій основною моделлю є німецький Leopard 2, а також американські Abrams і британські Challenger. Резніков додав, що аналогічно може бути сформована "коаліція винищувачів" із базовою моделлю американського F-16, а також з Eurofighter і шведськими Gripen.

За його словами, загалом Україна потребує близько 120 винищувачів.

"Найбільшу частину повинні складати F-16, яких у світі налічується понад п'ять тисяч. Але Eurofighter і Gripen також допомогли б нам", - сказав Резніков.

Міністр наголосив, що, перш за все, Україна вітала б участь Німеччини у навчанні українських пілотів на Eurofighter.

"Наші британські партнери готові запропонувати українцям курси навчання на винищувачах Eurofighter. А з нашими шведськими друзями ми обговорюємо, як розпочати навчання на літаках Saab Gripen", - повідомив він.

Нагадаємо, нещодавно в українських Повітряних силах повідомили, що для отримання переваги в повітрі Україна потребує 3-4 ескадрильї винищувачів F-16 на певному напрямку. В одній ескадрильї має бути по 12-16 літаків.

Раніше Міністерство оборони України анонсувало, що літаки F-16 з’являться в небі України вже цієї осені.