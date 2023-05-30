У передмісті Бахмута ЗСУ призупинили рух, - Маляр

На Бахмутському напрямку російська армія проводить заміну та перегрупування. Сили оборони України призупинили рух для виконання інших військових задач.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила в Телеграмі.

"На Бахмутському напрямку противник наступальних дій наразі не проводить. Втім продовжує обстріли та завдає авіаційних ударів. Також на цьому напрямку триває заміна та перегрупування ворожих військ", - зазначила Маляр.

Українські війська контролюють південно-західні околиці Бахмута.

"На півночі та півдні передмістя Бахмута рух наших військ декілька днів тому призупинено для виконання інших військових задач. Які, власне, виконуються", - підкреслила Маляр.

За даними британської розвідки, сили ПВК "Вагнер", ймовірно, почали відступати від Бахмута, оскільки Росія хоче їх використати для інших наступальних операцій на сході.

Аналітики американського Інституту вивчення війни також зазначають, що темпи російських операцій навколо Бахмута залишаються помітно низькими, що дає Збройним силам України можливість розпочати новий етап дій.

На Бахмутському напрямку спостерігається значне зменшення боїв, російські сили продовжують ротацію, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.