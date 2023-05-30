Міноборони РФ вдруге за місяць оголосило про "ураження" Patriot в Україні

Ніяких доказів на підтримку своїх заяв росіяни не надали.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу на нараді 30 травня заявив про нібито "ураження ЗРК Patriot" під час ударів по Києву.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на росЗМІ.

Коли саме і як було "вражено" ЗРК, Шойгу не сказав і ніяких доказів на підтримку своїх заяв він також не навів.

Вперше про нібито враження Patriot російська влада заявила після удару по Києву в ніч проти 16 травня, стверджуючи, що комплекс знищений. Пізніше Пентагон повідомив, що система ППО була пошкоджена, але швидко відремонтована і повернута до ладу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що російська атака на систему Patriot призвела до часткового пошкодження ППО. Нібито російський обстріл гіперзвуковими ракетами “Кинджал”, крилатими ракетами “Калібр” та іншими боєприпасами пошкодив генератор батареї Patriot та частину електроніки системи.

Свожю чергою, речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що знищити систему Patriot ракетою "Кинджал" неможливо, оскільки її компоненти не стоять у одному місці.

Нагадаємо, що від початку травня Росія активізувала атаки по Україні і 17 разів атакувала Київ ракетами і безпілотниками.