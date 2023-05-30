Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
Речник Повітряних сил прокоментував російський обстріл аеродрому на Хмельниччині
Речник Повітряних сил прокоментував російський обстріл аеродрому на Хмельниччині
Головний дипломат ЄС прогнозує новий військовий наступ Росії у найближчі місяці
Головний дипломат ЄС прогнозує новий військовий наступ Росії у найближчі місяці
САП підтвердила, що депутат Київради Трубіцин виїхав із України
САП підтвердила, що депутат Київради Трубіцин виїхав із України
Росія провела четверту за дві доби атаку на Київ. Уламки впали на будинки та авто, загинула людина, є поранені (оновлення)
Росія провела четверту за дві доби атаку на Київ. Уламки впали на будинки та авто, загинула людина, є поранені (оновлення)
У ВР напрацювали новий законопроєкт про повернення доплат військовим
У ВР напрацювали новий законопроєкт про повернення доплат військовим
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
Повернення дітей з інвалідністю в Дніпро. LB.ua не пустили в інтернат. Ми також дізналися версію польської сторони
Повернення дітей з інвалідністю в Дніпро. LB.ua не пустили в інтернат. Ми також дізналися версію польської сторони
РФ уночі вдарила по військовому обʼєкту в Хмельницькій області. Виведено з ладу 5 літальних апаратів
РФ уночі вдарила по військовому обʼєкту в Хмельницькій області. Виведено з ладу 5 літальних апаратів
ГоловнаСуспільствоЖиття

Міноборони РФ вдруге за місяць оголосило про "ураження" Patriot в Україні

Ніяких доказів на підтримку своїх заяв росіяни не надали.

Міноборони РФ вдруге за місяць оголосило про "ураження" Patriot в Україні
Зенітно-ракетний комплекс MIM-104A Patriot.
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу на нараді 30 травня заявив про нібито "ураження ЗРК Patriot"  під час ударів по Києву.

Про це повідомляє  "Радіо Свобода" з посиланням на росЗМІ.

Коли саме і як було "вражено" ЗРК, Шойгу не сказав і ніяких доказів на підтримку своїх заяв він також не навів.

Вперше про нібито враження Patriot  російська влада заявила після удару по Києву в ніч проти 16 травня, стверджуючи, що комплекс знищений. Пізніше Пентагон повідомив, що система ППО була пошкоджена, але швидко відремонтована і повернута до ладу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що російська атака на систему Patriot призвела до часткового пошкодження ППО. Нібито російський обстріл гіперзвуковими ракетами “Кинджал”, крилатими ракетами “Калібр” та іншими боєприпасами пошкодив генератор батареї Patriot та частину електроніки системи.

Свожю чергою, речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що знищити систему  Patriot ракетою "Кинджал" неможливо,  оскільки її компоненти не стоять у одному місці.

Нагадаємо, що від початку травня Росія активізувала атаки по Україні і 17 разів атакувала Київ ракетами і безпілотниками.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies