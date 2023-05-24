Прикордонники приземлили на Луганщині дрон окупантів

БпЛА окупантів впав у недоступній місцевості.

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Бійці Державної прикордонної служби України у Луганській області приземлили ворожий безпілотник.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

Дрон російських окупантів вів розвідку та корегував вогонь артилерії окупантів по позиціях наших військових.

Прикордонники за допомогою антидронової рушниці порушили канал управління ворожого безпілотника, який впав у недоступній місцевості.

Нагадаємо, днями українські сили протиповітряної оборони знищили шість ударних ворожих безпілотників та два розвідувальних.