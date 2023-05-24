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Прикордонники приземлили на Луганщині дрон окупантів

БпЛА окупантів впав у недоступній місцевості.

Прикордонники приземлили на Луганщині дрон окупантів
Фото: Пресслужба Держприкордонслужби

Бійці Державної прикордонної служби України у Луганській області приземлили ворожий безпілотник

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

Дрон російських окупантів вів розвідку та корегував вогонь артилерії окупантів по позиціях наших військових. 

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Прикордонники за допомогою антидронової рушниці порушили канал управління ворожого безпілотника, який впав у недоступній місцевості.

Нагадаємо, днями українські сили протиповітряної оборони знищили шість ударних ворожих безпілотників та два розвідувальних.

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