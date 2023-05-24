Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
Коли суддям стане невигідно брати хабарі?
Коли суддям стане невигідно брати хабарі?
Росія евакуює сховище ядерних боєприпасів “Бєлгород-22” з Бєлгородської області, - ГУР
Росія евакуює сховище ядерних боєприпасів “Бєлгород-22” з Бєлгородської області, - ГУР
На Київщині після співу російських пісень в караоке чоловіка відправили у військкомат
На Київщині після співу російських пісень в караоке чоловіка відправили у військкомат
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Лісовий прокоментував написання своєї дисертації та анонсував нову культуру доброчесності
Лісовий прокоментував написання своєї дисертації та анонсував нову культуру доброчесності
Міносвіти переглядає дисципліни, які можна скоротити і хоче осучаснити викладання праці, − Лісовий
Міносвіти переглядає дисципліни, які можна скоротити і хоче осучаснити викладання праці, − Лісовий
На війні загинув письменник Ігор Мисяк
На війні загинув письменник Ігор Мисяк
ГоловнаСуспільствоВійна

Міноборони Росії визнало атаку безпілотників на корабель Чорноморського флоту "Іван Хурс"

Росіяни кажуть, що все збили. 

Міноборони Росії визнало атаку безпілотників на корабель Чорноморського флоту "Іван Хурс"
Фото: скріншот

Російське міністерство оборони визнало атаку морських безпілотників на корабель Чорноморського флоту "Іван Хурс". Воно стверджує, що атака була "безуспішною" і що всі три безпілотні катери були знищені.

Росіяни також опублікували відео знищення безпілотника, але тільки одного. Стан корабля невідомий. 

Спершу про атаку БпЛА на "Івана" писали російські мілітарі-блогери. За їхніми даними, напад відбувся близько 5 ранку. Міністерству оборони знадобилося більше 12 годин, щоб врешті підтвердити атаку. 

Росіяни стверджують, що їхній корабель виконував завдання для "безпеки функціонування" газових трубопроводів «Турецький потік» та «Блакитний потік» у економічній зоні Туреччині. БпЛА були нібито знищені в 140 км від Босфору. 

"Іван Хурс" – унікальний для РФ корабель, що здатний проводити розвідку. Один із двох таких кораблів у російському флоті. 

Іван Хурс
Фото: Defence Express
Іван Хурс

До складу флоту його взяли лише в 2018. Оснащений різноманітними комплексами радіотехнічної розвідки, радіоелектронної боротьби, а також системами зв'язку для забезпечення управління флотом. Декларується, що корабель призначений для стеження за комплексами протиракетної оборони, а точний склад апаратури не розголошується.

За даними Defence Express, дальність приблизного району, де був атакований корабель, від контрольованої території України складає понад 400 км.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies