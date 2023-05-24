Міноборони Росії визнало атаку безпілотників на корабель Чорноморського флоту "Іван Хурс"

Росіяни кажуть, що все збили.

Російське міністерство оборони визнало атаку морських безпілотників на корабель Чорноморського флоту "Іван Хурс". Воно стверджує, що атака була "безуспішною" і що всі три безпілотні катери були знищені.

Росіяни також опублікували відео знищення безпілотника, але тільки одного. Стан корабля невідомий.

Спершу про атаку БпЛА на "Івана" писали російські мілітарі-блогери. За їхніми даними, напад відбувся близько 5 ранку. Міністерству оборони знадобилося більше 12 годин, щоб врешті підтвердити атаку.

Росіяни стверджують, що їхній корабель виконував завдання для "безпеки функціонування" газових трубопроводів «Турецький потік» та «Блакитний потік» у економічній зоні Туреччині. БпЛА були нібито знищені в 140 км від Босфору.

"Іван Хурс" – унікальний для РФ корабель, що здатний проводити розвідку. Один із двох таких кораблів у російському флоті.

Фото: Defence Express Іван Хурс

До складу флоту його взяли лише в 2018. Оснащений різноманітними комплексами радіотехнічної розвідки, радіоелектронної боротьби, а також системами зв'язку для забезпечення управління флотом. Декларується, що корабель призначений для стеження за комплексами протиракетної оборони, а точний склад апаратури не розголошується.

За даними Defence Express, дальність приблизного району, де був атакований корабель, від контрольованої території України складає понад 400 км.