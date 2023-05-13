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В Україні засудили екскомандувача Чорноморським флотом РФ до 15 років позбавлення волі

Він керував військовими підрозділами під час вторгнення на територію Криму.

В Україні засудили екскомандувача Чорноморським флотом РФ до 15 років позбавлення волі
Олександр Вітко (крайній зліва)
Фото: Вікіпедія

В Україні засудили екскомандувача Чорноморським флотом РФ адмірала Олександра Вітко до 15 років позбавлення волі. 

Про вирок повідомляє Офіс Генпрокурора. 

“За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора засуджено віце-адмірала, екскомандувача Чорноморським флотом рф, який керував військовими підрозділами під час вторгнення на територію АР Крим”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що воєначальника військово-морських сил держави-агресора визнано винним у вчиненні ряду злочинів проти основ нацбезпеки України. Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі. Також судом задоволено цивільний позов прокурора та зобов’язано стягнути із засудженого на користь України понад трильйон гривень завданих збитків.

Прокурори у суді довели, що командувач ЧФ РФ з 20 лютого по 21 березня 2014 року спільно з представниками влади та збройними формуваннями Росії спланували та організували розосередження на об’єктах військових підрозділів російської армії. Вони безпосередньо здійснили вторгнення на територію Криму.

Також засуджений блокував підрозділами російського Чорноморського флоту військові частини ЗСУ, ДПС, внутрішні війська МВС України. Усі зусилля були направлені на перешкоджання їхній законній діяльності, захоплення та пошкодження військового обладнання на об'єктах протиповітряної, морської та берегової оборони Збройних Сил України.

Своїми діями засуджений забезпечив військову окупацію території півострова Крим, що призвело до тяжких наслідків. Порушено територіальну цілісність України та втрачено державну власність на суму понад 1 080 352 000 000 грн.

Крім того, під час судового розгляду доведено, що засуджений схиляв українських військовослужбовців-громадян України до вчинення державної зради. Умовляв та підкуповував їх обіцянками подальшого проходження служби на нових кораблях ЧФ РФ.

Командувачу Чорноморським флотом держави-агресора у 2013-2021 роках ухвалено вирок за вчинення посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, підбурювання до державної зради, диверсію, участь у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни проти України за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 110 ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 27 ст. 113, ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 437 КК України).

Зазначимо, Чорноморський флот РФ у зазначений період очолював адмірал Олександр Вітко. 

Нагадаємо, нещодавно СБУ встановила особу окупаційного "коменданта" Балаклії, який катував жителів міста. Йому повідомили про підозру.

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