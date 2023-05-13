Російські окупаційні війська обстріляли два райони Харківщини.

Як повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, загарбники вдарили по с. Хатнє Купʼянського району. Поранення отримала 43-річна жінка.

Унаслідок обстрілу с. Огірцеве Чугуївського району був поранений 61-річний цивільний.

Наразі медики надають потерпілим допомогу.

Оновлено. За уточненими даними, унаслідок обстрілу с. Хатне Куп'янського району Харківської області, здійсненого російськими окупаційними військами в суботу вранці, постраждали 4 людини.

"Дістали поранення 2 жінки, чоловік і 15-річний хлопчик", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Нагадаємо, 13 травня російські окупанти завдали удару по Гуляйполю Запорізької області. Є поранений.

Крім того, загарбники вдарили дронами по Хмельниччині. Станом на 12.38 суботи було відомо про 21 потерпілого.