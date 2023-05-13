​Росія обстріляла Хмельниччину дронами, є потерпілі (оновлено)

Зафіксували влучання в об’єкт на території однієї з громад Хмельницького району.

Російські окупанти обстріляли Хмельниччину.

Як повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин, є влучання в об’єкт на території однієї з громад Хмельницького району.

"Станом на 7:30 13 травня у Хмельницькому прильотів не зафіксовано. Однак у результаті терористичної атаки є влучання в об’єкт на території однієї з громад Хмельницького району. Пожежа триває", - зазначив Симчишин.

Внаслідок вибухових хвиль в обласному центрі пошкоджено навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки.

Очільник Хмельницького додав, що є постраждалі і поранені мешканці громади. Їхню кількість уточнюють.

"Евакуація наразі, не проводиться. Проблем з комунальними послугами у місті немає", - повідомив Симчишин.

У Хмельницькій обласній військовій адміністрації зазначили, що був приліт по критичній інфраструктурі. Об'єкт розташований за межами населених пунктів.

"Окремі потяги сьогодні слідуватимуть зміненим графіком", - додали в ОВА.

Оновлення 9.50. Олександр Симчишин повідомив, що кількість поранених збільшилася до 11 осіб. Він зазначив, що одна людина госпіталізована, її життю нічого не загрожує, а десятеро отримали медичну допомогу. "Їхня кількість може збільшуватися", - сказав Симчишин в етері телемарафону.

За його словами, постраждала велика частина навчальних закладів, об'єктів культури, комерційні, промислові підприємства, адміністративні приміщення.

Оновлення 8.47. Заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін в етері телемарафону повідомив про збільшення кількості потерпілих.

"Є інформація наразі про п'ять постраждалих, яким надається допомога... Це поранення від скла, порізи", - додав Тюрін.

За його словами, ОВА працює з громадами над тим, аби оперативно відновлювати пошкодження.

Нагадаємо, в Хмельницькій області 1 травня вночі працювала протиповітряна оборона. Влучань у обʼєкти не було. Вибухи лунали в декількох громадах.

Тієї ночі росіяни випустили з авіації по Україні 18 ракет. 15 із них збили українські захисники. Однією з цілей був Київ.