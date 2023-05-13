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За добу росіяни поранили чотирьох жителів Донеччини

У Краматорську пошкоджені тролейбусні лінії.

За добу росіяни поранили чотирьох жителів Донеччини
Фото: Павло Кириленко

Протягом минулої доби росіяни обстріляли населені пункти Донецької області на чотирьох напрямках.

Про це повідомив у Телеграм очільник ОВА Павло Кириленко. 

Внаслідок ворожих обстрілів є постраждалі мирні мешканці.

«Напередодні ввечері росіяни завдали ракетного удару по Дружківці – пошкоджено сім багатоповерхівок. Крім того, вночі ворог обстріляв Краматорськ – пошкодив два будинки та тролейбусні лінії», – зазначив Кириленко.

На Волноваському напрямку окупанти завдали авіаудару по Вугледару. У Новоукраїнці внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено чотири будинки. Ворог гатив по селу з артилерії, «Градів» та мінометів.

На Донецькому напрямку росіяни своїми обстрілами пошкодили 4-поверховий будинок у Кураховому. Під обстрілами також перебували Курахівка та Гірник. Зафіксовано обстріли Мар'їнки та Максимільянівки.

На Горлівському напрямку в Костянтинівці одна людина отримала поранення. Там також пошкоджено 32 приватні будинки, дві багатоповерхівки, дві крамниці та два газогони. На території громади також пошкоджено будинок у Миколаївці та складські приміщення у Новомарковому.

На Лисичанському напрямку ворог зруйнував один будинок у Ямполі, ще один пошкодив у Зарічному Лиманської громади.

«Всього за добу росіяни поранили 4 жителів Донеччини», – додав Кириленко.

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

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Нагадаємо, вранці 11 травня ворог завдав ракетного удару по Слов’янську з С-300. Було влучання у приватний будинок, поранена жінка померла в лікарні. Окрім того, постраждали дві багатоповерхівки на вул. Світлодарській, приватні будинки та автомобілі.

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