Вночі та зранку росіяни обстріляли п'ять громад Сумщини

В ніч на 13 травня та зранку було зафіксовано вісім ворожих обстрілів (52 вибухи) прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Зноб-Новгородська громада: ворог здійснив мінометний обстріл, 14 вибухів.

Середино-Будська громада: війська РФ вдарили зі ствольної артилерії (12 вибухів) та мінометів (десять вибухів).

Есманська громада: зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (чотири вибухи) та мінометів (шість вибухів).

Свеська громада: окупанти били з мінометів, зафіксовано чотири вибухи.

Краснопільська громада: ворог здійснив ракетний обстріл з ПТРК, зафіксовано два вибухи.

Нагадаємо, що 12 травня обстрілів зазнали населені пункти Великописарівської, Білопільської та Краснопільської громад Сумської області.