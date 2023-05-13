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Вночі та зранку росіяни обстріляли п'ять громад Сумщини

Росіяни гатили з мінометів, артилерії.

Вночі та зранку росіяни обстріляли п'ять громад Сумщини

В ніч на 13 травня та зранку було зафіксовано вісім ворожих обстрілів (52 вибухи) прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. 

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

  • Зноб-Новгородська громада: ворог здійснив мінометний обстріл, 14 вибухів.
  • Середино-Будська громада: війська РФ вдарили зі ствольної артилерії (12 вибухів) та мінометів (десять вибухів).
  • Есманська громада: зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (чотири вибухи) та мінометів (шість вибухів).
  • Свеська громада: окупанти били з мінометів, зафіксовано чотири вибухи.
  • Краснопільська громада: ворог здійснив ракетний обстріл з ПТРК, зафіксовано два вибухи.

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Нагадаємо, що 12 травня обстрілів зазнали населені пункти Великописарівської, Білопільської та Краснопільської громад Сумської області.

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