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Танки, БМП і системи ППО з ракетами: Німеччина готує для України великий пакет військової допомоги

Заплановане постачання до 200 розвідувальних безпілотників.

Танки, БМП і системи ППО з ракетами: Німеччина готує для України великий пакет військової допомоги
Фото: з відкритих джерел

У найближчі місяці Німеччина має намір передати Україні озброєння на суму близько 2,7 млрд євро, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Це найбільший пакет допомоги від початку повномасштабного вторгнення Росії. До нього увійдуть 20 бронетранспортерів Marder та 30 танків Leopard 1, 18 колісних гаубиць, чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T-SLM, 12 пускових установок IRIS -T-SLS і сотні керованих ракет для цієї системи.

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Водночас Німеччина планує надати допомогу нашій державі для розвідки ворожих позицій - Берлін планує передати до 200 розвідувальних безпілотників. 

Серед іншої допомоги - 100 захищених бойових машин, які найперше призначені для транспортування військ на фронт, і понад 100 машин логістичної підтримки.

Уряд ФРН планує суттєво посилити сухопутні війська України через постачання бронетранспортерів та основних бойових танків, а також модернізувати протиповітряну оборону нашої держави.

Пакет військової допомоги можуть оголосити завтра, 14 травня, під час вручення Президенту Володимирові Зеленському премії Карла Великого.

Нагадаємо, раніше німецька газета Tagesspiegel з посиланням на поліцію повідомила, що Володимир Зеленський 13 травня розпочне візит до Німеччини і прибуде у Берлін, а 14 травня зустрінеться з Олафом Шольцом. 

Згодом з'явилася інформація, що оточення українського президента розглядає можливість скасування цього візиту через витік інформації. Невдовзі поліція Берліна розпочала розслідування за підозрою у розголошенні секретної інформації напередодні можливого візиту Президента Зеленського.

Тим часом 12 травня відбулася телефонна розмова міністрів оборони України та Німеччини. Того ж дня стало відомо, що німецька компанія Rheinmetall створила спільне підприємство з українським "Укроборонпромом" для виробництва та ремонту танків в Україні, а найближчими днями розраховує підписати контракти ще на два спільні підприємства - з постачання боєприпасів та протиповітряної оборони.

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