12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України

Міністри сільського господарства 12 країн-членів надіслали листа до Єврокомісії, у якому висловили "серйозну заклопотаність" з приводу обмежень українського імпорту, передає RTBF.

Ці заходи "вибіркового обмеження імпорту" з України, вжиті "без консультацій з державами-членами", викликають "серйозні побоювання, оскільки ведуть до диференційованого режиму на внутрішньому ринку", йдеться у листі. Звернення до Європейської комісії підписали Австрія, Бельгія, Хорватія, Данія, Естонія, Франція, Німеччина, Греція, Ірландія, Люксембург, Нідерланди та Словенія.

"Принаймні, необхідне роз'яснення щодо артикуляції з європейськими правилами, зобов'язань ЄС, пов'язаних з його митною угодою з Україною, та наслідки для інших держав-членів", - наголосили підписанти.

Нагадаємо, минулого місяця п'ять країн ЄС почали вводити обмеження імпорту товарів з України. Міністри сільського господарства Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини написали листа до Європейської комісії з пропозицією розширити перелік продукції з нашої держави, яку заборонено імпортувати.

Наприкінці квітня ЄК домовилась із ними і запропонувала заборону на імпорт для чотирьох видів продукції: пшеницю, кукурудзу, ріпак, насіння соняшнику. Водночас, до переліку не включили соняшникову олію. Крім того, ЄС мав виділити пакет підтримки у розмірі 100 млн євро для постраждалих фермерів у цих п’ятьох країнах.

2 травня ЄК прийняла виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту. Згодом Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина і Угорщина заявили, що подадуть заявку до ЄС із проханням продовжити обмеження імпорту товарів з України, яке діє до 5 червня.

А 11 травня міністри сільського господарства Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини написали ще одного листа до Європейської комісії. Країни стверджують, що запроваджена заборона на імпорт не поширюється на товари, які імпортовані на підставі контрактів, які були укладені до набуття чинності регламенту Євросоюзу, тобто до 2 травня.