Міністри фінансів США та Німеччини обговорили протидію уникнення Росією санкцій

Єллен і Лінднер зустрілися в кулуарах зустрічі фінансових чиновників “Групи семи” в японському місті Ніїгата.

Міністр фінансів США Джанет Єллен обговорила з міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером протидію ухиленню Росії від накладених санкцій Заходу.

Про це пише Reuters з посиланням на американське міністерство фінансів.

Єллен і Лінднер зустрілися в кулуарах зустрічі фінансових чиновників “Групи семи” в японському місті Ніїгата, де офіційні особи США закликали подвоїти підтримку України.

Міністерка США заявила журналістам у четвер, що санкції систематично “послаблювали військово-промисловий комплекс Росії та допомогли зменшити доходи, які Росія може використовувати для фінансування своєї війни”, а Вашингтон і коаліція цього року були зосереджені на протидії зусиллям Росії уникнути цих санкцій.

Під час зустрічі з Лінднером Єллен також наголосила на важливості побудови чистого, безпечного та стійкого глобального ланцюга постачання енергії та партнерства у сфері глобальної податкової співпраці.

Нагадаємо, у ЄС цього тижня відбулися перші дебати щодо 11-го пакету антиросійських санкцій. Обмеження будуть націлені на китайські та іранські компанії та дозволять обмежити експорт третіх країн за порушення актуальних торговельних обмежень.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ЄС могла б припинити транзит через Росію більшої частини свого експорту, включно з високотехнологічною продукцією та запчастинами літаків. Пропозиції включають внесення в чорний список “десятків” нових компаній, зокрема з Китаю, Ірану, Казахстану та Узбекистану. Нафтовим танкерам можуть заборонити розвантажуватися у відкритому морі або прибувати в порти з вимкненими GPS-трекерами.

Торговельні втрати в рамках цієї пропозиції оцінюються у 500 мільйонів євро проти 11 мільярдів євро у попередньому раунді санкцій.