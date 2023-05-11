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Є мало ознак того, що Путін втрачає контроль за владою, - прем'єрка Естонії

Надії Заходу на масове повстання чи державний переворот задля повалення кремлівського диктатора не справдилися.

Є мало ознак того, що Путін втрачає контроль за владою, - прем'єрка Естонії
Фото: EPA/UPG

Глава естонського уряду Кая Каллас заявила, що є мало ознак того, що президент Росії Володимир Путін втрачає контроль за владою.

Про це Каллас сказала в інтерв'ю виданню Newsweek.

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За її словами, надії Заходу на масове повстання чи державний переворот задля повалення Путіна не справдилися. Боротьба між московськими елітами може підірвати лідерство кремлівського диктатора, але є мало ознак того, що він втрачає контроль за владою.

"Ми бачимо ці ознаки, але нам хотілося б, щоб вони були набагато сильнішими. У них (Росії - Ред.) безперечно є деяка боротьба», - сказала Каллас, маючи на увазі нещодавні публічні протести очільника "вагнерівців" Євгенія Пригожина.

Деякі політики і урядовці на Заході розглядають варіанти майбутнього Росії, а також наскільки радикальні перетворення будуть потрібні цій державі, перш ніж можна буде відродити з нею будь-який рівень співпраці або навіть терпимості. Йдеться про зміну режиму, демілітаризацію і навіть розчленування РФ.

"Мета Заходу полягає в тому, щоб Росія була витіснена на свою територію і війна закінчилася... Що відбувається з Росією, як вони керують собою - я думаю, це не повинно турбувати Захід насправді. Це не нам вирішувати. Тоді відбуватимуться процеси всередині Росії... Це велика територія, багато маленьких народів, різних типів. Якщо вони хочуть мати незалежну країну, це їм вирішувати. Але я не думаю, що Захід має говорити, справді, що відбувається всередині Росії", - зазначила Каллас.

Нагадаємо, днями засновник ПВК "Вагнер" Пригожин розкритикував 9 травня у Росії та висміяв Путіна, назвавши його "дідом" і "закінченим мудаком".

Раніше українська розвідка заявляла, що російські еліти поки що не готові до опору правлячому режиму. А ISW зазначив, що Кремль уникає відверто репресивних заходів, аби не зруйнувати імідж "толерантного царя".

Тим часом Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що "найбільша геополітична катастрофа" вже відбувається для Росії. 

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