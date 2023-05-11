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Через ворожі обстріли Торецька постраждали дев'ятеро жителів

Також пошкоджено будинки, господарські споруди, гаражі та автомобіль. 

Через ворожі обстріли Торецька постраждали дев'ятеро жителів
Фото: Донецька обласна прокуратура

Російська армія обстріляла Торецьк а Донеччині. В результаті було поранено дев'ятеро жителів.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

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Як встановило слідство, 11 травня війська РФ близько 13:00 з артилерії обстріляли Торецьк, внаслідок чого отримав осколкове поранення 65-річний місцевий. 

Через дві години російська армія знову обстріляла місто, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню "Смерч". Снарядами вороги вдарили по житловому кварталу. Поранення отримали п’ятеро чоловіків та троє жінок. Серед постраждалих є родина - батьки та їхній 23-річний син. 

Крім того, було пошкоджено будинки, господарські споруди, гаражі та автомобіль. 

Прокуратура проводить досудове розслідування.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, вранці 11 травня ворог завдав ракетного удару по Слов’янську. Через влучання у приватний будинок була поранена жінка.

За минулу добу, 10 травня, на Донеччині росіяни вбили трьох жителів.

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