Міністр оборони Великої Британії підтвердив передачу Україні далекобійних ракет

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив надання Україні далекобійних ракет. Відповідну заяву він зробив перед депутатами нижньоъ палати парламенту – Палати громада, пише The Guardian.

"Сьогодні я можу підтвердити, що Велика Британія дарує Україні ракети Storm Shadow. Storm Shadow – це звичайний високоточний удар на великій відстані. Пожертвування цих систем зброї дає Україні найкращий шанс захистити себе від безперервної жорстокості Росії, особливо від навмисного нападу на українську цивільну інфраструктуру, що суперечить міжнародному праву. Україна має право на захист від цього", – сказав він.

До ціього повідомлення речник британського премʼєра сказав, що Велика Британія раніше взяла на себе зобовʼязання бути першою країною, яка поставить далекобійну зброю Україні, і ця позиція не змінилась.

У грудні 2022 міністр оборони Британії Бен Воллес зазначив, що не відкидає можливості поставки українцям далекобійних ракет. Декілька днів тому зʼявились дані, що британці вже готуються їх відправити. Американське видання Washington Post писало, що Міністерство оборони Сполученого Королівства дало запит на “висловлення зацікавленості” у наданні ударних можливостей з дальністю до 300 кілометрів. Сьогодні ще одне американське медіа, CNN, повідомило, що Велика Британія вже передала Україні далекобійні крилаті ракети Storm Shadow. Це дасть змогу українським захисникам завдавати ударів по ворогу на велику дальність.

Британія з-поміж союзників України і раніше робила перші кроки в постачанні сучасного озброєння, на необхідності якого наголошували українці. Торік саме британці першими оголосили про надання потужних танків Challenger, після чого свої "Абрамси" згодились надати американці, а це, зі свого боку, мотивувало Берлін дати дозвіл на доставку Leopard.

Storm Shadow – крилата авіаракета великої дальності, спільно розроблена Британією та Францією. Має дальність понад 250 км, або 155 миль, що лише трохи менше, ніж легендарні американські ATACMS. Крилаті ракети повітряного базувнння Storm Shadow випускають у декількох модифікаціях. Збройні сили Франції та Британії мають на озброєнні ракети з дальністю до 560 км, але на експорт відправляють лише ті, які стріляють трохи більш ніж на 250 км. Основними цілями ракет є ворожі командні пункти, кораблі, підводні човни, мости і інші стратегічні пункти.