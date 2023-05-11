Штайнмаєр заявив, що Росія остаточно зруйнувала європейський безпековий порядок

Президент Німеччини вважає, що навіть припинення війни в Україні не означало б повернення до старої філософії безпеки.

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає, що європейський безпековий порядок остаточно знищений унаслідок російської агресії.

Про це повідомляє Укрінформ.

“На жаль, цього європейського порядку безпеки більше не існує”, – заявив політик в інтерв'ю телерадіостанції "Берлін-Бранденбург".

Він зауважив, що навіть припинення війни в Україні не означало б повернення до старої філософії безпеки.

За його словами, філософія спільної безпеки більше не буде загальною концепцією в довгостроковій перспективі. Натомість виникне нова ситуація, в якій Європа з одного боку і Росія з іншого опікуватимуться насамперед власною безпекою, а не загальною.

Зазначається, що під час заходів у Польщі з нагоди 80-ї річниці повстання у Варшавському гетто Штайнмаєр провів паралелі між війною, яку розв’язала нацистська Німеччина нападом на Польщу в 1939 році, і війною, яку Росія веде проти України.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Штайнмаєр заявив, що перемир'я зараз означатиме, що Росія залишить собі окуповані українські території. Президент Німеччини засудив масовані атаки РФ на мирне населення України та об'єкти енергетичної та газової інфраструктури.

"Це означає, що порушені кордони, зневажання міжнародного права і захоплення земель – що все це буде дозволено", – сказав він.