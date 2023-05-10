Київ ділиться з іноземними педагогами досвідом організації навчального процесу в умовах війни, - Кличко

Представники Профспілок освітян США приїхали в Київ, щоб обговорити досвід української столиці в організації освітнього процесу в умовах воєнного стану. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає сайт КМДА.

Фото: kyivcity.gov.ua

«З перших днів широкомасштабної війни, яку розв’язала Росія, освітяни Києва показали свою сміливість і відданість професії. Кожен з них зайняв свою лінію оборони. Хтось пішов воювати, інші залишились працювати заради дітей. Навчали з бомбосховищ онлайн, підтримували дітей та батьків. Потім готували заклади до роботи в умовах воєнного стану. І столиця змогла розпочати новий навчальний рік у змішаному форматі – очному, онлайн та індивідуальному», - заявив Віталій Кличко.

Фото: kyivcity.gov.ua

Мер Києва повідомив, що на сьогодні укриття обладнані в 97% комунальних шкіл. Заклади, в яких немає бомбосховищ, працюють в онлайн-форматі. Наразі в столиці очно навчаються 44% учнів, дистанційно – 47%, за індивідуальною формою – 9%.

У столичній галузі освіти працюють майже 70 тисяч осіб, серед них півтори тисячі вимушених переселенців. Крім того, під час війни до Києва переїхали два управління освіти з окупованих територій. У столиці відновив роботу Маріупольський ліцей.

«У освітян столиці найвища зарплатня в Україні. Вона виплачується своєчасно та в повному обсязі. Цього року збережені всі доплати і надбавки, включаючи муніципальну надбавку 30 відсотків», – підкреслив Віталій Кличко.

Американська федерація вчителів нараховує 1,7 млн членів у понад 3000 місцевих осередках по країні.