У Криму після звільнення можуть скасувати автономію, - Подоляк

Існування автономій у складі унітарної держави є живильним середовищем для сепаратизму, вважає він.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк припускає, що після деокупації Криму у нього можуть відібрати автономний статус.

Подоляк підкреслив, що існування автономій у складі унітарної держави є живильним середовищем для сепаратистських настроїв, інформує УНІАН.

«Очевидно, що, отримавши автономію, ти підсвідомо вважаєш себе чимось краще, ніж інші регіони. Для унітарної держави автономія — це небезпечний шлях, це шлях конфліктності на регіональному рівні», — зазначив він.

Подоляк підкреслив, що права етнічних меншин в Україні мають бути дотримані, говорячи про кримських татар, які «заслуговують на симпатії» українців.

Як заявила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева, кримінальну відповідальність після звільнення Криму від росіян мають понести ті, хто зрадили присязі та пішли працювати в окупаційні адміністрації.

Також Ташева заявила, що росіян із Криму видворятимуть кожного окремо, колективної депортації не буде. Зокрема, депортуватимуть росіян, які незаконно заїхали на територію України після 2014 року.