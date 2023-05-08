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У Криму після звільнення можуть скасувати автономію, - Подоляк

Існування автономій у складі унітарної держави є живильним середовищем для сепаратизму, вважає він.

У Криму після звільнення можуть скасувати автономію, - Подоляк
Фото: скрін відео

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк припускає, що після деокупації Криму у нього можуть відібрати автономний статус.

Подоляк підкреслив, що існування автономій у складі унітарної держави є живильним середовищем для сепаратистських настроїв, інформує УНІАН.

«Очевидно, що, отримавши автономію, ти підсвідомо вважаєш себе чимось краще, ніж інші регіони. Для унітарної держави автономія — це небезпечний шлях, це шлях конфліктності на регіональному рівні», — зазначив він.

Подоляк підкреслив, що права етнічних меншин в Україні мають бути дотримані, говорячи про кримських татар, які «заслуговують на симпатії» українців.

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Як заявила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева, кримінальну відповідальність після звільнення Криму від росіян мають понести ті, хто зрадили присязі та пішли працювати в окупаційні адміністрації. 

Також Ташева заявила, що росіян із Криму видворятимуть кожного окремо, колективної депортації не буде. Зокрема, депортуватимуть росіян, які незаконно заїхали на територію України після 2014 року.

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