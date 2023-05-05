У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Над Києвом збили безпілотник, - КМВА (оновлено)
Над Києвом збили безпілотник, - КМВА (оновлено)
"Убити Путіна": Хто і навіщо атакував безпілотниками Кремль?
"Убити Путіна": Хто і навіщо атакував безпілотниками Кремль?
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
Очільника Одеси Труханова взяли під варту
Очільника Одеси Труханова взяли під варту
Оприлюднили постанову Кабміну, якою Укроборонпром перетворюють із державного концерну на акціонерне товариство
Оприлюднили постанову Кабміну, якою Укроборонпром перетворюють із державного концерну на акціонерне товариство
​Урятуватися з Маріуполя. Як маріупольський художник евакуювався з дружиною, трьома дітьми та котом Гогеном
​Урятуватися з Маріуполя. Як маріупольський художник евакуювався з дружиною, трьома дітьми та котом Гогеном
“Рятівники” за викликом: яка насправді роль ОПЗЖ у Верховній Раді?
“Рятівники” за викликом: яка насправді роль ОПЗЖ у Верховній Раді?
Членство в НАТО, зброя, репарації, відновлення. Чим завершився саміт Зеленського з лідерами Північної Європи
Членство в НАТО, зброя, репарації, відновлення. Чим завершився саміт Зеленського з лідерами Північної Європи
ГоловнаПолітика

На Володимирській гірці в Києві з’явиться "Алея друзів"

Першими на алеї висаджено іспанські платани.

У центрі української столиці, на Володимирській гірці, закладено «Алею друзів Києва». Перші дерева висадив мер «столиці Євросоюзу» - Брюсселя. Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

«Разом з мером Брюсселя Філіпом Клозом, який на моє запрошення приїхав до української столиці, започаткували «Алею друзів Києва» на Володимирській гірці. Брюссель вважається столицею Європейського Союзу, частиною якого прагне стати Україна. І дуже символічно, що першим до висадки дерев на новій алеї доєднався саме мер Брюсселя», - заявив Віталій Кличко.

За словами Кличка, на алеї висаджено іспанські платани.

«Ці дерева - символ нашої дружби та Перемоги України й демократичного світу над варварською росією! Я вдячний місцевій владі Брюсселя та уряду Бельгії за солідарність з українським народом. За те, що не припиняють надавати нам політичну підтримку, а також економічну та гуманітарну допомогу», - наголосив мер Києва.

Раніше повідомлялося, що делегація Брюсселя на чолі з мером міста Філіпом Клозом прибула до Києва на запрошення Віталія Кличка і передала громаді міста чергову партію гуманітарної допомоги. Зокрема, дві сучасні «швидкі».

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies