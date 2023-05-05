За рік роботи UNITED24 зібрала $325 млн внесків

За рік роботи фандрейзингової платформи UNITED24 на рахунки НБУ надійшло понад 325 000 000 доларів внесків від міжнародних компаній, українського бізнесу, благодійних організацій, світових знаменитостей та донорів зі 110 країн. Про це повідомляє пресслужба платформи.

За кошти, акумульовані через UNITED24, профільні міністерства придбали 176 машин швидкої допомоги, сотні одиниць медичного обладнання, амуніцію для українських захисників, першу в Україні машину для розмінування, законтрактували понад 3839 БПЛА/комплексів БПЛА, відбудували 11 мостів на деокупованих Миколаївщині та Херсонщині та започаткували перший у світі флот морських дронів.

«Ми задумували платформу UNITED24 як таку, що об'єднає довкола допомоги Україні весь світ. Через рік роботи можна сказати, що це вдалося. Через UNITED24 нашу країну підтримують мільйони людей у понад сотні країн. У цей день ми знову висловлюємо подяку всім донорам платформи, внески яких рятують життя, повертають життя, захищають життя і наближають перемогу України», — сказав Президент України Володимир Зеленський.

Амбасадорами платформи стали 15 зірок: співачка та акторка Барбра Стрейзанд, актори Марк Гемілл та Лієв Шрайбер, акторка Кетрін Винник, гурт Imagine Dragons, креативний директор Balenciaga Демна, режисер Мішель Азанавічус, астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, підприємець Річард Бренсон, кантрі-співак Бред Пейслі, мандрівник Беар Гріллз, видатні українські спортсмени Еліна Світоліна, Андрій Шевченко та Олександр Усик.

«За рік ми втілили з UNITED24 понад 50 великих цільових зборів та реалізували понад 100 стратегічних партнерств з найвідомішими компаніями світу, — зазначає віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. — Але головне, що UNITED24 стала зручним цифровим інструментом для пожертв від людей звідусіль. Платформа також підштовхнула до створення “Армії дронів”, стратегічного державного проєкту, який наразі впливає на хід подій на фронті».

Серед найбільших цільових зборів UNITED24 — перший флот морських дронів. На безпілотники, які змінюють правила гри на морі, було зібрано понад 500 000 000 гривень. Серед інших великих зборів — «Азовсталь. Символ незламності» та «Міць. Українська кам’яна». Загальний наклад браслетів з довоєнної партії металу «Азовсталі» склав 100 000 штук і був проданий у 44 країни. Завдяки цьому на посилення обороноздатності країни вдалося зібрати майже 300 000 000 грн. Завдяки лімітованій партії «АРТЕМСОЛІ» із шахт українського Соледара зібрали понад 58 500 000 гривень на дрони-камікадзе для українських розвідників. Найбільшим збором за напрямом «Медична допомога» став фандрейзинг на автівки швидкої допомоги типу С. Завдяки міжнародному бізнесу та донорам з усього світу було зібрано понад 460 000 000 гривень. На напрям «Відбудова України» наразі зібрано 655 802 973 грн.

З усіма результатами діяльності фандрейзингової платформи UNITED24 можна ознайомитись на офіційному сайті u24.gov.ua. Аудитором UNITED24 є Deloitte Ukraine, частина всесвітньої мережі Deloitte, однієї з «Великої четвірки» аудиторських компаній.