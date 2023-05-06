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Зеленський виступить із відеозверненням до парламенту Швейцарії

Точну дату узгоджують, наразі мова йде про виступ під час літньої сесії.

Зеленський виступить із відеозверненням до парламенту Швейцарії
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський виступить із відеозверненням перед Федеральними зборами Швейцарії.

Про це йдеться на сайті швейцарського парламенту.

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Прохання українського посольства 5 травня схвалили апарати Національної ради та Ради кантонів.

"Очікується, що відеозвернення відбудеться під час літньої сесії. Точну дату буде встановлено після консультацій з Україною", - йдеться в повідомленні пресслужби Федеральних зборів.

Нагадаємо, в лютому Володимир Зеленський виступив у Європарламенті. Згодом глава держави також виступив перед австрійськими парламентарями.

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