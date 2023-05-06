Зеленський виступить із відеозверненням до парламенту Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський виступить із відеозверненням перед Федеральними зборами Швейцарії.
Про це йдеться на сайті швейцарського парламенту.
Прохання українського посольства 5 травня схвалили апарати Національної ради та Ради кантонів.
"Очікується, що відеозвернення відбудеться під час літньої сесії. Точну дату буде встановлено після консультацій з Україною", - йдеться в повідомленні пресслужби Федеральних зборів.
Нагадаємо, в лютому Володимир Зеленський виступив у Європарламенті. Згодом глава держави також виступив перед австрійськими парламентарями.