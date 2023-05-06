Зеленський виступить із відеозверненням до парламенту Швейцарії

Точну дату узгоджують, наразі мова йде про виступ під час літньої сесії.

Президент України Володимир Зеленський виступить із відеозверненням перед Федеральними зборами Швейцарії.

Про це йдеться на сайті швейцарського парламенту.

Прохання українського посольства 5 травня схвалили апарати Національної ради та Ради кантонів.

"Очікується, що відеозвернення відбудеться під час літньої сесії. Точну дату буде встановлено після консультацій з Україною", - йдеться в повідомленні пресслужби Федеральних зборів.

Нагадаємо, в лютому Володимир Зеленський виступив у Європарламенті. Згодом глава держави також виступив перед австрійськими парламентарями.