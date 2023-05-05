Оприлюднили постанову Кабміну, якою Укроборонпром перетворюють із державного концерну на акціонерне товариство
Оприлюднили постанову Кабміну, якою Укроборонпром перетворюють із державного концерну на акціонерне товариство
“Рятівники” за викликом: яка насправді роль ОПЗЖ у Верховній Раді?
“Рятівники” за викликом: яка насправді роль ОПЗЖ у Верховній Раді?
Над Києвом збили безпілотник, - КМВА (оновлено)
Над Києвом збили безпілотник, - КМВА (оновлено)
Членство в НАТО, зброя, репарації, відновлення. Чим завершився саміт Зеленського з лідерами Північної Європи
Членство в НАТО, зброя, репарації, відновлення. Чим завершився саміт Зеленського з лідерами Північної Європи
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
"Убити Путіна": Хто і навіщо атакував безпілотниками Кремль?
"Убити Путіна": Хто і навіщо атакував безпілотниками Кремль?
​Урятуватися з Маріуполя. Як маріупольський художник евакуювався з дружиною, трьома дітьми та котом Гогеном
​Урятуватися з Маріуполя. Як маріупольський художник евакуювався з дружиною, трьома дітьми та котом Гогеном
Очільника Одеси Труханова взяли під варту
Очільника Одеси Труханова взяли під варту
ГоловнаПолітика

Зеленський зустрівся з делегацією американських конгресменів

Україна цінує американську двопалатну та двопартійну підтримку.

Зеленський зустрівся з делегацією американських конгресменів
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Сьогодні, 5 травня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією американських конгресменів. 

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

“Цінуємо потужну двопалатну та двопартійну підтримку. Дякую за комплексну допомогу, що надається Сполученими Штатами Україні в нашій боротьбі за власне майбутнє та за майбутнє наших спільних цінностей – свободи і демократії”, - наголосив президент.

Підписуйтесь на наш Google News

Він зазначив, що продовження такої допомоги є запорукою успіху України в боротьбі з російськими окупантами.

Володимир Зеленський поінформував американську делегацію про ситуацію на передовій, сторони обговорили ключові напрями подальшої американської допомоги у сфері безпеки й оборони. 

На зустрічі також обговорили продовження дії зернового коридору та ситуації на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві з амбасадорами платформи UNITED24.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies