Сьогодні, 5 травня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією американських конгресменів.
Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.
“Цінуємо потужну двопалатну та двопартійну підтримку. Дякую за комплексну допомогу, що надається Сполученими Штатами Україні в нашій боротьбі за власне майбутнє та за майбутнє наших спільних цінностей – свободи і демократії”, - наголосив президент.
Він зазначив, що продовження такої допомоги є запорукою успіху України в боротьбі з російськими окупантами.
Володимир Зеленський поінформував американську делегацію про ситуацію на передовій, сторони обговорили ключові напрями подальшої американської допомоги у сфері безпеки й оборони.
На зустрічі також обговорили продовження дії зернового коридору та ситуації на Запорізькій АЕС.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві з амбасадорами платформи UNITED24.