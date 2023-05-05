Сьогодні, 5 травня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією американських конгресменів.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

“Цінуємо потужну двопалатну та двопартійну підтримку. Дякую за комплексну допомогу, що надається Сполученими Штатами Україні в нашій боротьбі за власне майбутнє та за майбутнє наших спільних цінностей – свободи і демократії”, - наголосив президент.

Він зазначив, що продовження такої допомоги є запорукою успіху України в боротьбі з російськими окупантами.

Володимир Зеленський поінформував американську делегацію про ситуацію на передовій, сторони обговорили ключові напрями подальшої американської допомоги у сфері безпеки й оборони.

На зустрічі також обговорили продовження дії зернового коридору та ситуації на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві з амбасадорами платформи UNITED24.