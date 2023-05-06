У Мінкульті заявили про нову ІПСО росіян: ворог рекламує в соцмережах відео з "доказами" насильства військкоматів

Рекламні кампанії запустили зі сторінки у фейсбуці під назвою Dreary ship, яка маскується під "Новини та ЗМІ".

Центр протидії дезінформації при Міністерстві культури та інформаційної політики заявив про появу нової ІПСО росіян.

Цього разу ворог почав рекламувати в соцмережах відео з "доказами" насильства військкоматів.

"Росіяни намагаються зірвати мобілізацію в Україні та підбурити українців проти влади, розповсюджуючи нарізки відео, на яких представники ТЦК нібито "бʼють" чоловіка... Ворог розраховує, що такі вкиди допоможуть йому посіяти серед українців ненависть до правоохоронців та недовіру до рішень керівництва країни", - зазначили в ЦСК.

Рекламні кампанії запустили зі фейсбук-сторінки під назвою Dreary ship, яка маскується під "Новини та ЗМІ". За даними Центру стратегічних комунікацій, цю психологічну кампанію запустили 4 травня, у той же день і було створено сторінку.

Станом на зараз сторінка не заблокована, тож усі її "реклами" ще можуть з'являтися у стрічках користувачів фейсбуку. Сам акаунт – порожній.

ЦСК укотре закликав українців не реагувати на ІПСО росіян. "Блокуйте подібні матеріали та надсилайте скарги до служби підтримки Facebook", - наголосили в Центрі стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, заступниця глави Міноборони України Ганна Маляр раніше заявила, що Росія хоче зірвати залучення українців до Сил оборони, дискредитуючи територіальні центри комплектування (колишні військкомати). Для цього ворог використовує помилки в роботі центрі та "розкручує" їх.

Тоді ж пресслужба Сухопутних військ ЗСУ оприлюднила на своїх сторінках у соцмережах перелік нормативних документів, якими розвінчала фейк про начебто відсутній у військкоматів статус юридичної особи.