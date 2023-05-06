У Росії скасовують паради до 9 травня ймовірно через атаку дронів на Кремль і невдоволення росіян війною, - Міноборони Британії

"Час удару БпЛА по Кремлю за декілька днів до Дня Перемоги свідчить про зростаючу вразливість Росії до таких атак", - зазначають британці.

Шість російських регіонів, окупований українським Крим і 21 місто скасували паради до 9 травня з міркувань безпеки.

Про це йдеться в дописі Міністерства оборони Великобританії у твітері.

"Святкування Дня Перемоги в Москві, швидше за все, відбудеться, але в меншому масштабі. Прийом у президента Росії Володимира Путіна після параду (востаннє проходив у 2019 році) не відбудеться. Також скасовано традиційний Марш Безсмертного полку... Це сталося після нещодавнього скасування Армійських міжнародних ігор, які приймала Росія ", - повідомляє міністерство.

Британське відомство припускає, що причиною скасування заходів може бути нещодавня атака безпілотників на Кремль, а також можливість протестів і невдоволення росіян війною в Україні.

"Час удару БПЛА по Кремлю за декілька днів до Дня Перемоги свідчить про зростаючу вразливість Росії до таких атак і майже напевно підвищив відчуття загрози російським керівництвом щодо подій, присвячених Дню Перемоги. Можливість протестів і невдоволення війною в Україні також, ймовірно, вплинула на розрахунок російського керівництва", - зазначили в Міноборони Британії.

Нагадаємо, днями у Москві "зафіксували" спробу удару безпілотників по кремлівській резиденції Путіна. РФ заявила про спробу замаху на Володимира Путіна.

Згодом радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що "атака" дронів на Кремль, у якій росіяни звинувачують Україну, може свідчити про підготовку Москвою масштабного терористичного акту. А держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що бачив інформацію російської сторони про ймовірну атаку українських безпілотників на Кремль, але він "не може її підтвердити".

За словами офіційного представника Сполучених Штатів, їхня держава не отримувала попередження про ймовірну атаку безпілотників на Кремль, яка, за твердженням Росії, була замахом на президента Володимира Путіна.