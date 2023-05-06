За 5 травня росіяни 51 раз обстріляли Херсонщину, 11 разів - Херсон

За минулу добу, 5 травня, російські загарбники 51 раз обстріляли Херсонщину.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, по області рашисти випустили 411 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

"Місто Херсон ворог обстріляв 11 разів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу в м. Херсоні та будівлю церкви Бериславського району", - розповів очільник області.

В результаті обстрілів було поранено двох людей.

Також у регіоні триває евакуація жителів. Так, минулої доби із деокупованої території області вивезли 155 осіб.

Нагадаємо, напередодні російська авіація атакувала Херсонщину. Було зафіксовано чотири “прильоти” керованих авіабомб.

Також рашисти обстрілювали Херсон, у результаті загинули двоє медичних працівників.