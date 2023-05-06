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Росія атакувала вночі Дніпропетровщину "шахедами", згодом Сили оборони збили ще один безпiлотник

Крім того, російська армія вдарила по Марганецькій громаді Нікопольського району, випустивши півтора десятки снарядів з "Граду". 

Росія атакувала вночі Дніпропетровщину "шахедами", згодом Сили оборони збили ще один безпiлотник
Фото ілюстративне
Фото: тг-канал Цаплієнка

У ніч на 6 травня російські окупанти спрямували на Дніпропетровщину безпілотники. 

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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"Відмінно спрацювали наші вартові неба. Військові з повітряного командування "Схід" приземлили всі чотири "шахеди". Уламки збитих мопедів впали у Синельниківському районі", - розповів очільник області.

В результаті було пошкоджено вікна у п'яти приватних будинках. Також понівечені дві господарські споруди та лінія електропередач. Люди не постраждали. 

Крім того, російська армія вдарила по Марганецькій громаді Нікопольського району, випустивши півтора десятки снарядів з "Граду". 

"Минулося без постраждалих. Наслідки атаки з'ясовуються", - додав Лисак.

Згодом керівник ОВА повідомив, що українська ППО знову "перетворила ворожий безпiлотник на купу металобрухту".

"Оборонцi з повiтряного командування "Схiд" збили над областю ще один БПЛА", - написав Лисак на своїх сторінках у соцмережах.

Нагадаємо, зранку 6 травня Генштаб повідомив, що за минулу добу українські бійці збили п'ять ворожих БПлА типу "Shahed-136/131", два БПлА типу "Zala", один "Орлан-10", один "Куб" та один БПлА типу "Ланцет".

Напередодні вночі військові повітряного командування “Схід” знищили два ворожих ударних дрони Shahed-136/131.

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