Українські військові ліквідували ще 560 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Станом на 6 травня кількість знищених рашистів сягнула орієнтовно 193770 осіб.
Загалом загарбники втратили:
- танків ‒ 3717 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7238 (+14) од,
- артилерійських систем – 2992 (+14) од,
- РСЗВ – 552 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 306 (+2) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2554 (+14),
- крилатих ракет ‒ 947 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5936 (+20) од,
- спеціальної техніки ‒ 375 (+2).
Нагадаємо, за минулу добу, 5 травня, авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки загарбників. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили п'ять районів зосередження озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, один засіб протиповітряної оборони та ще п'ять важливих цілей росіян.
До цього українські бійці ліквідували ще 620 окупантів.