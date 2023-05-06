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​Українські військові ліквідували ще 560 російських окупантів

Крім того, росармія позбулася понад 70 одиниць військової техніки.

​Українські військові ліквідували ще 560 російських окупантів
Фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ

Українські військові ліквідували ще 560 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Станом на 6 травня кількість знищених рашистів сягнула орієнтовно 193770 осіб.

Фото: Генштаб ЗСУ

Загалом загарбники втратили:

  • танків ‒ 3717 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7238 (+14) од,
  • артилерійських систем – 2992 (+14) од,
  • РСЗВ – 552 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 306 (+2) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2554 (+14),
  • крилатих ракет ‒ 947 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5936 (+20) од,
  • спеціальної техніки ‒ 375 (+2).

Нагадаємо, за минулу добу, 5 травня, авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки загарбників. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили п'ять районів зосередження озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, один засіб протиповітряної оборони та ще п'ять важливих цілей росіян.

До цього українські бійці ліквідували ще 620 окупантів.

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