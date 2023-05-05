Через обстріли Херсона росіянами загинули двоє медиків

Медпрацівники загинули під час обстрілу 3 травня.

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Херсон. Через це загинули двоє медичних працівників.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Життя фахівців, котрі майже все життя присвятили порятунку інших, підло обірвали російські нелюди 3-го травня, обстрілявши супермаркет”, - йдеться у повідомленні.

Того дня загинула разом із чоловіком Тетьяна Кириченко, медсестра реанімаційного відділення Херсонської міської лікарні імені Тропіних.

Також загинув Олександр Моргунов, завідувач гінекологічного відділення Херсонського обласного онкодиспансеру.

Нагадаємо, протягом 3 травня російська армія вбила в Херсонській області 23 людини, ще 46 – поранила. Серед потерпілих є двоє дітей.

Окупанти стріляли 98 разів, випустивши 539 снарядів. 16 із 98 обстрілів пережив Херсон.