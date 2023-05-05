Оприлюднили постанову Кабміну, якою Укроборонпром перетворюють із державного концерну на акціонерне товариство
Оприлюднили постанову Кабміну, якою Укроборонпром перетворюють із державного концерну на акціонерне товариство
“Рятівники” за викликом: яка насправді роль ОПЗЖ у Верховній Раді?
“Рятівники” за викликом: яка насправді роль ОПЗЖ у Верховній Раді?
Над Києвом збили безпілотник, - КМВА (оновлено)
Над Києвом збили безпілотник, - КМВА (оновлено)
Членство в НАТО, зброя, репарації, відновлення. Чим завершився саміт Зеленського з лідерами Північної Європи
Членство в НАТО, зброя, репарації, відновлення. Чим завершився саміт Зеленського з лідерами Північної Європи
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
"Убити Путіна": Хто і навіщо атакував безпілотниками Кремль?
"Убити Путіна": Хто і навіщо атакував безпілотниками Кремль?
​Урятуватися з Маріуполя. Як маріупольський художник евакуювався з дружиною, трьома дітьми та котом Гогеном
​Урятуватися з Маріуполя. Як маріупольський художник евакуювався з дружиною, трьома дітьми та котом Гогеном
Очільника Одеси Труханова взяли під варту
Очільника Одеси Труханова взяли під варту
ГоловнаСуспільствоВійна

Через обстріли Херсона росіянами загинули двоє медиків

Медпрацівники загинули під час обстрілу 3 травня.

Через обстріли Херсона росіянами загинули двоє медиків
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Херсон. Через це загинули двоє медичних працівників. 

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Життя фахівців, котрі майже все життя присвятили порятунку інших, підло обірвали російські нелюди 3-го травня, обстрілявши супермаркет”, - йдеться у повідомленні.  

Підписуйтесь на наш Google News

Того дня загинула разом із чоловіком Тетьяна Кириченко, медсестра реанімаційного відділення Херсонської міської лікарні імені Тропіних. 

Також загинув Олександр Моргунов, завідувач гінекологічного відділення Херсонського обласного онкодиспансеру. 

Нагадаємо, протягом 3 травня російська армія вбила в Херсонській області 23 людини, ще 46 – поранила. Серед потерпілих є двоє дітей.

Окупанти стріляли 98 разів, випустивши 539 снарядів. 16 із 98 обстрілів пережив Херсон.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies