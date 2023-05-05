Українська авіація вдарила по 6 районах зосередження окупантів, ракетники і артилерія уразили ще 5, - Генштаб

Також українські військові обстріляли три склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, засіб протиповітряної оборони та ще п'ять важливих цілей ворожої армії.

Авіація Сил оборони України за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Уночі українські бійці збили також два ворожих БпЛА типу “Shahed-136/131”.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили п'ять районів зосередження озброєння та військової техніки росіян, три склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, один засіб протиповітряної оборони та ще п'ять важливих цілей противника.

Загарбники завдали два ракетні та 26 авіаударів і здійснили близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

За інформацією командування, рашисти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили понад 30 атак ворога на вказаних ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Ситуація на фронті станом на 18.00 5 травня така:

на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено. На території Білорусі надалі перебувають визначені підрозділи збройних сил Російської Федерації;

та ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено. На території Білорусі надалі перебувають визначені підрозділи збройних сил Російської Федерації; на Сіверському та Слобожанському окупанти зберігають військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби вороги здійснили артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Бучки Чернігівської області; Зноб-Трубчевська, Стара Гута, Баранівка, Товстодубове, Бачівськ, Волфине Сумської області, а також Червона Зоря, Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Гоптівка, Глибоке, Лук'янці, Нескучне, Стариця на Харківщині;

та окупанти зберігають військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби вороги здійснили артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Бучки Чернігівської області; Зноб-Трубчевська, Стара Гута, Баранівка, Товстодубове, Бачівськ, Волфине Сумської області, а також Червона Зоря, Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Гоптівка, Глибоке, Лук'янці, Нескучне, Стариця на Харківщині; на Куп’янському артилерійських та мінометних обстрілів загарбників зазнали населені пункти Бологівка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Піщане, Стельмахівка Харківської області;

артилерійських та мінометних обстрілів загарбників зазнали населені пункти Бологівка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Піщане, Стельмахівка Харківської області; на Лиманському противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Макіївка Луганської області та Невське, Ямполівка, Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області;

противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Макіївка Луганської області та Невське, Ямполівка, Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області; на Бахмутському рашисти продовжують вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Григорівка, Іванівське та Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області;

рашисти продовжують вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Григорівка, Іванівське та Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському росіяни вели наступальні дії в районі Авдіївки, успіху не мали. Здійснили обстріли населених пунктів Орлівка, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Карлівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області;

росіяни вели наступальні дії в районі Авдіївки, успіху не мали. Здійснили обстріли населених пунктів Орлівка, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Карлівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області; на Мар’їнському протягом доби наші захисники вібили численні атаки окупантів у районі Мар’їнки. Ворожих обстрілів зазнали Курахове, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка та Новомихайлівка Донецької області;

протягом доби наші захисники вібили численні атаки окупантів у районі Мар’їнки. Ворожих обстрілів зазнали Курахове, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка та Новомихайлівка Донецької області; на Шахтарському ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Шахтарське, Пречистівка та Вугледар Донецької області;

ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Шахтарське, Пречистівка та Вугледар Донецької області; на Запорізькому та Херсонському росіяни продовжують вести оборонні дії. В той же час, протягом доби вони здійснили обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них – Бурлацьке, Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Кам’янське та Степногірськ Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Золота Балка, Дудчани, Веселе, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Нагадаємо, Росія з усіх сил намагається взяти Бахмут до 9 травня. Для цього країна-агресор стягує найманців "Вагнера" з інших напрямків та замінює ними штурмові загони десантників.

Водночас російська авіація знову атакувала Херсонщину - було зафіксовано чотири “прильоти” керованих авіабомб.