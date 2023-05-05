Росія з усіх сил намагається взяти Бахмут до 9 травня, – Маляр

Вона стягує туди найманців та замінює ними десантників.

Ворог з усіх сил намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня. Для цього Росія стягує найманців "Вагнера" з інших напрямків та замінює ними штурмові загони десантників.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона зазначила, що захисники не дають ворогу прорвати оборону.

"Крім того, вогнем української артилерії були знищені місця зберігання боєприпасів вагнерівців", – зазначила вона.

Нагадаємо, що ворог протягом багатьох місяців зосереджує зусилля на Бахмутському напрямку. Для досягнення мети Москва кинули туди своїх "елітних" десантників та найбільш підготовлені загони найманців приватних військових компаній.

Бої в місті вже давно стали вуличними і подекуди проходять на мінімальних дистанціях.