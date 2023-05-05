​В МЗС України відреагували на заклик Катара врегулювати російсько-українську “кризу” мирним шляхом

“Хтось може знайти заяву МЗС Катару про засудження останньої російської ракетної атаки по Херсону?”

Держава Катар закликала не вживати дій, які призвели б до подальшої ескалації російсько-української “кризи” після вибуху дрона над Кремлем. В МЗС України відреагували на цю заяву.

“Цікаво, хтось може знайти заяву МЗС Катару про засудження останньої російської ракетної атаки по Херсону, яка вбила 21 (за даними ОВА – 23 жертви і 26 поранених за добу в області – Ред.) цивільну людину та поранила ще 48. Цей акт державного тероризму має менш небезпечний вплив на зусилля задля вирішення “кризи” мирним шляхом?” – написав у Twitter речник МЗС Олег Ніколенко.

I wonder if anyone can find a @MofaQatar_EN’s statement condemning the latest Russian missile attack on Kherson, which killed 21 civilians and injured 48 others. Does this act of state terrorism have less dangerous repercussions on efforts to resolve the “crisis” peacefully? https://t.co/H39lc4fdIG — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) May 5, 2023

У липні минулого року державна організація Катару – фонд Qatar Fund For Development – перерахувала Міністерству охорони здоров’я України 5 мільйонів доларів у рамках ініціативи United24. Однак уже в жовтні емір Катару мав зустріч із президентом РФ.