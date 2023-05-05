"Убити Путіна": Хто і навіщо атакував безпілотниками Кремль?
"Убити Путіна": Хто і навіщо атакував безпілотниками Кремль?
Як (не)відокремити український ринок від впливу російського кінобізнесу
Як (не)відокремити український ринок від впливу російського кінобізнесу
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
​Урятуватися з Маріуполя. Як маріупольський художник евакуювався з дружиною, трьома дітьми та котом Гогеном
​Урятуватися з Маріуполя. Як маріупольський художник евакуювався з дружиною, трьома дітьми та котом Гогеном
В Одесі ворожі дрони влучили в гуртожитки навчального закладу. На хвостовиках були написи "Zа Кремль"
В Одесі ворожі дрони влучили в гуртожитки навчального закладу. На хвостовиках були написи "Zа Кремль"
Оприлюднили постанову Кабміну, якою Укроборонпром перетворюють із державного концерну на акціонерне товариство
Оприлюднили постанову Кабміну, якою Укроборонпром перетворюють із державного концерну на акціонерне товариство
Ватикан здивований тим, що Україна та РФ не знають про мирні переговори за участі Папи Римського
Ватикан здивований тим, що Україна та РФ не знають про мирні переговори за участі Папи Римського
Очільника Одеси Труханова взяли під варту
Очільника Одеси Труханова взяли під варту
“Рятівники” за викликом: яка насправді роль ОПЗЖ у Верховній Раді?
“Рятівники” за викликом: яка насправді роль ОПЗЖ у Верховній Раді?
ГоловнаСуспільствоВійна

​В МЗС України відреагували на заклик Катара врегулювати російсько-українську “кризу” мирним шляхом

“Хтось може знайти заяву МЗС Катару про засудження останньої російської ракетної атаки по Херсону?”

​В МЗС України відреагували на заклик Катара врегулювати російсько-українську “кризу” мирним шляхом

Держава Катар закликала не вживати дій, які призвели б до подальшої ескалації російсько-української “кризи” після вибуху дрона над Кремлем. В МЗС України відреагували на цю заяву.

“Цікаво, хтось може знайти заяву МЗС Катару про засудження останньої російської ракетної атаки по Херсону, яка вбила 21 (за даними ОВА – 23 жертви і 26 поранених за добу в області – Ред.) цивільну людину та поранила ще 48. Цей акт державного тероризму має менш небезпечний вплив на зусилля задля вирішення “кризи” мирним шляхом?” – написав у Twitter речник МЗС Олег Ніколенко.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

 У липні минулого року державна організація Катару – фонд Qatar Fund For Development – перерахувала Міністерству охорони здоров’я України 5 мільйонів доларів у рамках ініціативи United24. Однак уже в жовтні емір Катару мав зустріч із президентом РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies