Головне за ніч. П'ятниця, 5 травня

Близько 60 відбитих атак противника, бої за Бахмут та Мар’їнку, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, де впродовж доби підрозділи сил оборони відбили близько 60 атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

Минулої доби противник завдав десяти ракетних ударів по містах Краматорськ та Запоріжжя, завдав 75 авіаційних ударів та здійснив 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки, навчальні заклади, дитячі садочки та іншу цивільну інфраструктуру.

Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника. Крім того, знищено чотири баражуючих боєприпаси “Ланцет”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, вісім районів зосередження живої сили, два склади боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 5 травня – в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабної війни з Україною російська армія втратила близько 193 210 військових. Учора втрати ворога склали близько 620 вбитими.

Про інші втрати противника – в новині.

За минулу добу ворожа армія 92 рази вдарила по Запорізькій області. Під обстріл потрапили 18 населених пунктів, повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Зазначається, що по Новоданилівці гатили з авіації та артилерії, по Гуляйполю – з БПЛА та артилерії, по Степногірську – з РСЗВ. Наразі зафіксовано два десятки руйнувань цивільних об'єктів: автівки, квартири, приватні будинки. Люди вціліли.

США не причетні до атаки безпілотників на Кремль, а російські заяви про протилежне є брехнею. Точної інформації про те, що відбулося, зараз немає – триває збір інформації.

Про це повідомив координатор зі стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джон Кірбі. Він зазначив, що Вашингтон збирає "переконливі докази".

"Одне, що я можу вам сказати напевно, це те, що Сполучені Штати жодним чином не були причетні до цього інциденту, всупереч брехні пана Пєскова. І ось чим вони є вони: просто брехнею", – сказав він.

Кірбі додав, що впродовж кількох останніх днів Росія продовжувала запускати десятки ракет і ударних БпЛА по Україні, завдаючи ударів по будинках цивільних та убиваючи невинних українців.

"Росія продовжує нарощувати брутальну війну проти українського народу. І ми зобовʼязані продовжувати підтримку України в її захисті від агресії, включно, як ви бачили цього тижня, з новим пакетом безпекової допомоги", – сказав Кірбі, уточнивши, що пакет надано згідно з PDA – повноваженнями президента виділяти військову підтримку для союзників і партнерів по всьому світу напряму, без голосувань у Конгресі.

Докладно про "атаку" на Кремль та версії події читайте в матеріалі LB.ua.

Джон Кірбі також повідомив, що Україна отримала приблизно 98% озброєння, про яке просила для проведення весняних наступальних операцій. Це бронетехніка, артилерія, ППО і боєприпаси.

Координатор із питань стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США зазначив, що не може відповісти, коли саме Україна піде в контрнаступ, але може сказати точно, що Штати зробили все, аби вона була готова це зробити. Кірбі додав, що оголошений цього тижня пакет допомоги теж містить необхідне озброєння.

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