США жодним чином не причетні до дронів біля Кремля, Пєсков бреше, – Кірбі

США не причетні до атаки безпілотників на Кремль, а російські заяви про протилежне є брехнею. Точної інформації про те, що відбулося, зараз немає – триває збір інформації.

Про це координатор зі стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джон Кірбі повідомив на брифінгу. Він зазначив, що Вашингтон збирає "переконливі докази".

"Одне, що я можу вам сказати напевно, це те, що Сполучені Штати жодним чином не були причетні до цього інциденту, всупереч брехні пана Пєскова. І ось чим вони є вони: просто брехнею", – сказав він.

Кірбі додав, що протягом останніх кількох днів Росія продовжувала запускати десятки ракет і ударних БпЛА по Україні, завдаючи ударів по будинках цивільних та убиваючи невинних українців, як то покупців у супермаркеті.

"Росія продовжує нарощувати брутальну війну проти українського народу. І ми зобовʼязані продовжувати підтримку України в її захисті від агресії, включно, як ви бачили цього тижня, з новим пакетом безпекової допомоги", – сказав Кірбі, уточнивши, що пакет надано згідно з PDA – повноваженнями президента виділяти військову підтримку для союзників і партнерів по всьому світу напряму, без голосувань у Конгресі.

Нагадаємо, у середу вдень російська влада офіційно повідомила про атаку безпілотників на Кремль. У мережі зʼявилися відео, як у ніч проти 3 травня невеликий обʼєкт влучив в дах кремлівської вежі. Був спалах, але до відчутних наслідків він не привів. Росіяни зразу ж оголосили це "терактом" і замахом на свого президента.

Україна категорично відкинула спроби Росії покласти на неї відповідальність за "атаку". В Офісі президента не виключили, що це може свідчити про підготовку Москвою масштабного теракту.

Американський Інститут вивчення війни припустив, що Росія, ймовірно, влаштувала "атаку" дронів на Кремль, намагаючись донести війну до російської внутрішньої аудиторії та створити умови для ширшої мобілізації суспільства. Голова Комітету з розвідки у Сенаті Марк Уорнер повідомив, що "немає ознак" того, що Україна стоїть за атакою безпілотників на Кремль, про яку росіяни заявили вчора

Докладно про "атаку" на Кремль та версії події читайте в матеріалі LB.ua.