Крім того, США скасовують вимогу щеплення від коронавірусу для низки інших осіб.

З 11 травня у США скасовують вимоги щодо вакцинації проти COVID-19 для туристів з-за кордону.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

"Хоча вакцинація залишається одним із найважливіших інструментів для покращення здоров'я та безпеки працівників і підвищення ефективності робочої сили, зараз ми перебуваємо на іншій фазі нашої відповіді (на виклики пандемії - ред.), коли ці заходи більше не потрібні", - йдеться у повідомленні Білого дому.

Крім того, США скасовують вимогу щеплення від коронавірусу для федеральних службовців, федеральних підрядників, викладачів і працівників медичних установ.

В адміністрації Байдена зазначили, що із січня 2021 року смертність від COVID-19 знизилася на 95%. Крім того, кількість госпіталізацій скоротилася майже на 91%.

"У всьому світі смертність від COVID-19 досягла найнижчого рівня з початку пандемії. Після загальнодержавних зусиль, які призвели до рекордної кількості майже 270 мільйонів американців, які отримали принаймні одну вакцину проти COVID-19", - повідомляє пресслужба Білого дому.

Раніше повідомлялось, що з 29 квітня Китай скасовує вимогу про обов’язковий ПЛР-тест на COVID-19 для туристів. Для в’їзду в країну достатньо буде надати результати експрес-тесту на антиген коронавірусу.