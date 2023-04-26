Китай скасовує ПЛР-тести на коронавірус для мандрівників

З 29 квітня Китай скасовує вимогу про обов’язковий ПЛР-тест на COVID-19 для туристів. Для в’їзду в країну достатньо буде надати результати експрес-тесту на антиген коронавірусу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на речницю МЗС Китаю Мао Нін.

“З 29 квітня подорожні зможуть надавати для в’їзду на територію Китаю результати тесту на антиген, отримані протягом 48 годин до посадки (на борт літака – ред.), крім тестів на нуклеїнові кислоти”, –сказала Мао.

Після 29 квітня авіакомпанії не будуть перевіряти наявність негативних результатів ПЛР-тесту перед вильотом.

Однак антиковідні обмеження у Китаї все ще діють. За словами Мао Нін, влада країни вдосконалюватиме політику профілактики, залежно від ситуації з поширенням інфекції.

Нагадаємо, з 8 січня Китай скасував карантин для подорожніх.