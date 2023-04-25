Британія почала евакуацію своїх громадян із Судану на тлі припинення вогню

Британський уряд 25 квітня оголосив евакуацію своїх громадян із Судану. Лондон ухвалив рішення про вивезення лише сьогодні, хоча велика кількість держав вже провели евакуацію. Евакуацію хочеть встигнути здійснити, поки тримається припинення вогню між ворогуючими сторонами в боротьбі за владу – армією Судану та спецпризначенцям RSF, пише The Guardian.

"Уряд розпочав широкомасштабну евакуацію власників британських паспортів із Судану на рейсах Королівських ВПС. Пріоритет надаватиметься найбільш незахищеним верствам населення, зокрема сім’ям з дітьми та людям похилого віку", – заявив премʼєр Ріші Сунак.

Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що британські громадяни не повинні самостійно пробиратися до аеродрому, якщо їх не покличуть, і попередило, що ситуація залишається нестабільною, тобто можливість евакуації може змінитися за короткий термін.

Збройні сили Судану (SAF) заявили, що США і Саудівська Аравія виступили посередниками в перемир'ї. Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про угоду першим і сказав, що вона відбулася після двох днів інтенсивних переговорів. Але обидві сторони не дотримувалися кількох попередніх угод про тимчасове перемир'я.

Нагадаємо, що Україна вже евакуювала 87 своїх громадян із суданської столиці. Разом із ними евакуювали громадян Перу та Грузії.