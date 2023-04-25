На Закарпатті до 20 років засудили "прем’єра Підкарпатської русі"
На Закарпатті до 20 років засудили "прем’єра Підкарпатської русі"
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
Прихожани Почаївської лаври називають Путіна “правителем” і заявляють, що “українців вбиває Бог”
Прихожани Почаївської лаври називають Путіна “правителем” і заявляють, що “українців вбиває Бог”
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Підходимо до знакової битви для новітньої історії України, – Буданов
Підходимо до знакової битви для новітньої історії України, – Буданов
Тариф за комплексний медогляд ВЛК на базі цивільних медзакладів становитиме 883 грн, - НСЗУ
Тариф за комплексний медогляд ВЛК на базі цивільних медзакладів становитиме 883 грн, - НСЗУ
Шведський "Жираф" в українських степах
Шведський "Жираф" в українських степах
Учора оборонці знищили 660 окупантів, 8 танків і 11 безпілотників
Учора оборонці знищили 660 окупантів, 8 танків і 11 безпілотників
ГоловнаСвіт

Із Судану евакуювали 87 громадян України

В цілому врятовано 138 громадян. Серед них 35 жінок та 12 дітей.

Із Судану евакуювали 87 громадян України
Фото: ГУР

Головне управління розвідки в координації з Офісом президента та Міністерством закордонних справ провело успішну рятувальну операцію з евакуації громадян України зі столиці Судану Хартуму.

Про це повідомило ГУР Міноборони.

"За умов безперервних боїв, недотримання режиму «тиші», відсутності їжі, води та техніки із зони збройного конфлікту евакуйовано 87 громадян України, здебільшого авіаційних фахівців — пілотів, техніків та членів їхніх родин. Також евакуйовано громадян Грузії та Перу", - йдеться в повідомленні.

В цілому врятовано 138 громадян. Серед них 35 жінок та 12 дітей.

Підписуйтесь на наш Google News

На даний час всі евакуйовані перебувають в безпеці на території Єгипту. Їм надано необхідну медичну допомогу, харчування та воду.

"Громадяни України забезпечені візовою та документарною підтримкою і очікують швидкого повернення на Батьківщину", - зазначили в ГУР.

Фото: ГУР

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вважає, що викликаний боротьбою за владу конфлікт у Судані може перерости в "катастрофічну пожежу", що охопить увесь регіон. Закордонні уряди пришвидшили евакуацію дипломатів та інших своїх громадян через зростання побоювання у посиленні боротьби.

Громадян евакуювали США, Франція, Німеччина, Канада, Італія, Іспанія, Швеція, Данія, Швейцарія, Норвегія, Нідерланди, Болгарія, Туреччина, Японія та інші. Велика Британія досі не оголосила план вивезення своїх громадян із Судану, яких там перебуває близько 2000. 

Евакуація прискорилася

останніми днями на тлі певного затишшя в боях.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies