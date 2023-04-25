В цілому врятовано 138 громадян. Серед них 35 жінок та 12 дітей.

Головне управління розвідки в координації з Офісом президента та Міністерством закордонних справ провело успішну рятувальну операцію з евакуації громадян України зі столиці Судану Хартуму.

Про це повідомило ГУР Міноборони.

"За умов безперервних боїв, недотримання режиму «тиші», відсутності їжі, води та техніки із зони збройного конфлікту евакуйовано 87 громадян України, здебільшого авіаційних фахівців — пілотів, техніків та членів їхніх родин. Також евакуйовано громадян Грузії та Перу", - йдеться в повідомленні.

В цілому врятовано 138 громадян. Серед них 35 жінок та 12 дітей.

На даний час всі евакуйовані перебувають в безпеці на території Єгипту. Їм надано необхідну медичну допомогу, харчування та воду.

"Громадяни України забезпечені візовою та документарною підтримкою і очікують швидкого повернення на Батьківщину", - зазначили в ГУР.

Фото: ГУР

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вважає, що викликаний боротьбою за владу конфлікт у Судані може перерости в "катастрофічну пожежу", що охопить увесь регіон. Закордонні уряди пришвидшили евакуацію дипломатів та інших своїх громадян через зростання побоювання у посиленні боротьби.

Громадян евакуювали США, Франція, Німеччина, Канада, Італія, Іспанія, Швеція, Данія, Швейцарія, Норвегія, Нідерланди, Болгарія, Туреччина, Японія та інші. Велика Британія досі не оголосила план вивезення своїх громадян із Судану, яких там перебуває близько 2000.

Евакуація прискорилася

останніми днями на тлі певного затишшя в боях.