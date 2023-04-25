Гутерреш попередив, що конфлікт у Судані може стати "катастрофічною пожежею", що охопить весь регіон

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вважає, що викликаний боротьбою за владу конфлікт у Судані може перерости в "катастрофічну пожежу", що охопить увесь регіон. Закордонні уряди пришвидшили евакуацію дипломатів та інших своїх громадян через зростання побоювання у посиленні боротьби, пише Euronews.

Громадян евакуювали США, Франція, Німеччина, Канада, Італія, Іспанія, Швеція, Данія, Швейцарія, Норвегія, Нідерланди, Болгарія, Туреччина, Японія та інші. Велика Британія досі не оголосила план вивезення своїх громадян із Судану, яких там перебуває близько 2000. Британський міністр з питань Африки Ендрю Мітчелл заявив, що ведеться "інтенсивне планування" "серії можливих евакуацій" і повторив пораду міністерства закордонних справ Великої Британії своїм громадянам у Судані залишатися вдома та чекати подальших інструкцій. Евакуація прискорилася останніми днями на тлі певного затишшя в боях.

Міністерство закордонних справ України сформувало список українців, які хочуть залишити територію Судану. Відпрацьовуються логістичні маршрути та безпекові аспекти.

Боротьба за владу між керівником армії Аль-Бурханом та керівником спецпризначенців RSF переросла в збройні протистояння 15 квітня. Відтоді загинули сотні осіб, тисячі були поранені. Сторони змагаються за контроль над урядовими будівлями. RSF до перевороту 2021 року контролювався урядом. Після перевороту владу захопили військові від проводом генерала Аль-Бурхана. Передбачалось, що країна мала здійснити перехід до цивільного правління.