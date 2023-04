Принц Вільям отримав "величезну" суму від The Sun за врегулювання позову про злам телефону

Британський принц Вільям отримав "величезну" суму коштів від власників таблоїда The Sun за врегулювання позову про злам телефону і прослуховування. Про це з посиланням на судові документи пишуть BBC та Guardian.

Судячи з них, між Букінгемським палацом та News Group Newspapers була таємна угода, що стосувалася позова від 2020 року. Деталі врегулювання були наведені в юридичних документах, поданих його братом, принцом Гаррі, в рамках його власної судової тяганини з видавцем.

Принц Гаррі подав до суду на видавництво за нібито незаконний збір інформації. Однак видавництво стверджує, що термін подачі позову вже сплив.

Ця справа королівської родини проти медіа є однією із трьох основних, що стосуються звинувачень у незаконному зборі інформації. Усі три подав герцог Сассекський Гаррі проти бульварних газет – інші справи стосуються груп Daily Mirror і Daily Mail.

Він стверджує, що докази, оприлюднені після кримінальних процесів, пов'язаних із зломом телефону в нині закритій News of the World, доводять, що він був мішенню для сестринської газети The Sun.

Гаррі сказав, що королівська родина пішла на угоду, бо не хоче фігурувати в судових процесах, де можуть зʼясуватися приватні дані. У документах зазначено: "Причиною для цього було уникнення ситуації, коли члену королівської родини довелося б сидіти на місці для свідків і розповідати конкретні деталі приватних і дуже конфіденційних голосових повідомлень, які були перехоплені Клайвом Гудманом (журналістом – Ред.)".

Гаррі вважає, що видавництво займалося широкомасштабною незаконною діяльністю, зокрема зломом його голосової пошти та незаконним отриманням особистої інформації в ім’я журналістики. News Group Newspapers наполягає на відсутності секретної угоди.

Попри те, що News UK визнала злом телефону в News of the World, вона завжди стверджувала, що жодних протиправних дій не було в Sun.

Представник компанії сказав, що "The Sun не бере на себе відповідальності та не визнає звинувачень", підкресливши, що багато заяв Гаррі були зроблені 20 років тому.