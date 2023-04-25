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Принц Вільям отримав "величезну" суму від The Sun за врегулювання позову про злам телефону

Його брат Гаррі стверджує, що королівська родина хотіла уникнути фігурування в судових засіданнях, тож пішла на угоду за позовом проти видавництва. 

Британський принц Вільям отримав "величезну" суму коштів від власників таблоїда The Sun за врегулювання позову про злам телефону і прослуховування. Про це з посиланням на судові документи пишуть BBC та Guardian

Судячи з них, між Букінгемським палацом та News Group Newspapers була таємна угода, що стосувалася позова від 2020 року. Деталі врегулювання були наведені в юридичних документах, поданих його братом, принцом Гаррі, в рамках його власної судової тяганини з видавцем. 

Принц Гаррі подав до суду на видавництво за нібито незаконний збір інформації. Однак видавництво стверджує, що термін подачі позову вже сплив. 

Ця справа королівської родини проти медіа є однією із трьох основних, що стосуються звинувачень у незаконному зборі інформації. Усі три подав герцог Сассекський Гаррі проти бульварних газет – інші справи стосуються груп Daily Mirror і Daily Mail.

Він стверджує, що докази, оприлюднені після кримінальних процесів, пов'язаних із зломом телефону в нині закритій News of the World, доводять, що він був мішенню для сестринської газети The Sun.

Гаррі сказав, що королівська родина пішла на угоду, бо не хоче фігурувати в судових процесах, де можуть зʼясуватися приватні дані. У документах зазначено: "Причиною для цього було уникнення ситуації, коли члену королівської родини довелося б сидіти на місці для свідків і розповідати конкретні деталі приватних і дуже конфіденційних голосових повідомлень, які були перехоплені Клайвом Гудманом (журналістом – Ред.)". 

Гаррі вважає, що видавництво займалося широкомасштабною незаконною діяльністю, зокрема зломом його голосової пошти та незаконним отриманням особистої інформації в ім’я журналістики. News Group Newspapers наполягає на відсутності секретної угоди.

Попри те, що News UK визнала злом телефону в News of the World, вона завжди стверджувала, що жодних протиправних дій не було в Sun. 

Представник компанії сказав, що "The Sun не бере на себе відповідальності та не визнає звинувачень", підкресливши, що багато заяв Гаррі були зроблені 20 років тому.

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