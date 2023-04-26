ЄС фінансує проєкт з прокладання оптоволоконного кабеля для обміну даними з Японією

Раніше до проєкту хотіли залучити російську компанію.

Європейський союз почав виділяти кошти на проєкт Far North Fiber з прокладання нового оптоволоконного кабелю дном Північного Льодовитого океану в Японію.

Про це пише nhk.or.jp.

Радник із цифрової політики делегації ЄС у Японії Стефан Крамер сказав, що зв'язки між Європою та Східною Азією “насправді зростають непропорційно порівняно з іншими зв'язками у світі”.

За його словами, фінансування складе понад 3 млн. євро. У проєкті беруть участь фірми з Японії, США та Фінляндії.

Як повідомив Reuters, раніше планували прокласти кабель уздовж узбережжя російської Арктики, до проєкту хотіли долучити російський оператор мобільного зв’язку "Мегафон". Рішення скасували минулого року.

Очікується, що новий канал зв'язку пройде через північноамериканську частину Північного Льодовитого океану. Він з'єднає Норвегію з Аляскою і північним японським островом Хоккайдо.

Спостерігачі кажуть, що ЄС інвестує у проєкт, щоб забезпечити новий маршрут передачі даних до Азії, оскільки відносини з Росією погіршуються.

Поточні канали передачі даних між Японією та Європою включають маршрут, що перетинає Тихий океан, материкову частину США та Атлантику. Інший проходить через Південно-Східну Азію, Індійський океан та Близький Схід. Ще один перетинає Росію.

Підводні волоконно-оптичні кабелі забезпечують зв'язок широкого спектру дій, включно з онлайн-зустрічами, електронною комерцією та соціальними мережами. Запланований новий маршрут зробить передачу даних швидшою на 20%, ніж канали Тихого та Індійського океанів.

Команда проєкту хоче завершити морські дослідження до наступного року та розпочати експлуатацію кабелю у 2026 році.